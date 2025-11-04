İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    "Qarabağ" "Neftçi" ilə mövsümün ilk dövrəsinin oyunlarında 12 dəfə qələbəyə sevinib

    Futbol
    • 04 noyabr, 2025
    • 14:41
    Qarabağ Neftçi ilə mövsümün ilk dövrəsinin oyunlarında 12 dəfə qələbəyə sevinib

    "Qarabağ" Azərbaycan çempionatlarında "Neftçi" ilə mövsümün ilk dövrəsinin oyunlarında 12 dəfə qələbəyə sevinib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    İndiyədək 18 dəfə "Neftçi", 14 dəfə "Qarabağ" mövsümün ilk derbisinə ev sahibliyi edib.

    Komandaların ilk dövrə oyunlarında "Qarabağ" üstündür: 12 qələbə, 12 heç-heçə, 8 məğlubiyyət, top fərqi - 35:25.

    Komandaların ilk dövrə oyunu "Qarabağ"ın meydanında keçiriləndə ev sahibləri 8 qələbə qazanıb, 4 heç-heçə edib, 2 dəfə uduzub. Top fərqi də Ağdam təmsilçisinin xeyrinədir - 22:12.

    Komandaların ilk dövrə oyunu "Neftçi"nin meydanında keçiriləndə isə ev sahibləri 6 qələbə qazanıb, 8 heç-heçə edib, 4 dəfə uduzub, top fərqində bərabərlik (13-13) qeydə alınıb.

    "Neftçi" klubu Premyer Liqa Azərbaycan derbisi "Qarabağ" klubu

    Son xəbərlər

    15:38

    ABŞ-nin keçmiş vitse-prezidenti vəfat edib

    Digər ölkələr
    15:35

    VI İslam Həmrəyliyi Oyunları: Azərbaycan millisi ilk oyunda qələbə qazanıb

    Komanda
    15:30

    Xarici xüsusi xidmət orqanlarına casusluq etməkdə təqsirləndirilən şəxsin məhkəməsi başlayıb

    Hadisə
    15:28
    Rəy

    Prezidentin dövlət dili ilə bağlı çağırışı: onu qorumasaq, milli kimliyimiz sarsılar - ŞƏRH

    Analitika
    15:27

    KOBİA Saatlıda sahibkarlarla pambığın alış qiymətini müzakirə edib

    Biznes
    15:26

    NTD amerikalı basketbolçunun müqaviləsinə xitam verib

    Komanda
    15:24

    Mikayıl Cabbarov: "SOCAR-ın xalis mənfəətliliyi son 5 ildə 2 dəfədən çox artıb"

    Energetika
    15:23

    Lənkəranda xəstənin əməliyyatdan sonra ölməsinin səbəbi açıqlanıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    15:19

    Terroru maliyyələşdirməkdə təqsirləndirilən şəxsin cinayət işi məhkəmə baxışına verilib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti