    Niderland millisinin üzvü "Qalatasaray"a keçir

    Futbol
    • 19 yanvar, 2026
    • 10:46
    Niderland millisinin futbolçusu Noa Lanq Türkiyənin "Qalatasaray" klubuna keçir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sabah" nəşri məlumat yayıb.

    "Sarı-qırmızılar" 26 yaşlı vingerin keçidi üçün İtaliya təmsilçisi "Napoli" ilə anlaşıb.

    Hazırkı Türkiyə çempionu oyunçu ilə də razılıq əldə edib.

    Qeyd edək ki, Noa Lanq 2025-ci ilin yayında PSV-dən "Napoli"yə keçib.

