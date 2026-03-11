"Mingəçevir"in baş məşqçisi Ramiz Məmmədovun apellyasiya şikayəti təmin edilib
Futbol
- 11 mart, 2026
- 16:52
Azərbaycan I Liqasında çıxış edən "Mingəçevir" komandasının baş məşqçi Ramiz Məmmədovla bağlı verdiyi apellyasiya şikayəti təmin olunub.
"Report" AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, Apellyasiya Arbitraj Tribunalı bu barədə qərar qəbul edib.
Mütəxəssisin dörd oyunluq cəzasının biri İntizam Məcəlləsinin 19-cu maddəsinə uyğun olaraq təxirə salınıb. R.Məmmədova 6 aylıq sınaq müddəti təyin edilib.
Xatırladaq ki, Ramiz Məmmədov XV turda "Şəfa"ya qarşı keçirdikləri matçın 45-ci dəqiqəsində hakimi təhqir etdiyi üçün 4 oyunluq diskvalifikasiya edilib, klub 3 000 manat cərimələnib.
Son xəbərlər
16:52
"Mingəçevir"in baş məşqçisi Ramiz Məmmədovun apellyasiya şikayəti təmin edilibFutbol
16:47
Paşinyan İlham Əliyevə Azərbaycan vasitəsilə dəmir yolu yükdaşımalarının bərpasına görə təşəkkür edibXarici siyasət
16:45
"Sabah" klubunun Yusif İmanova görə apellyasiya müraciəti təmin olunmayıbFutbol
16:38
Rəqəmsal "yaddaş aclığı": Mümkün ssenarilər və Azərbaycana təsiri - TƏHLİLAnalitika
16:36
Paşinyan: Azərbaycanla sülh hətta min il əhəmiyyət kəsb edəcəkDigər
16:33
AFFA Apellyasiya Arbitraj Tribunalı Kurban Berdıyevin cəzasını qismən yüngülləşdiribFutbol
16:27
Azər Qasımlıya hökm oxunubHadisə
16:26
Foto
"Azərbaycan Kinosu: Yığcam Ensiklopediya (1898 – 2025) kitabının təqdimat mərasimi keçirilibMədəniyyət
16:25