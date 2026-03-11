İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    "Mingəçevir"in baş məşqçisi Ramiz Məmmədovun apellyasiya şikayəti təmin edilib

    Futbol
    • 11 mart, 2026
    • 16:52
    Mingəçevirin baş məşqçisi Ramiz Məmmədovun apellyasiya şikayəti təmin edilib

    Azərbaycan I Liqasında çıxış edən "Mingəçevir" komandasının baş məşqçi Ramiz Məmmədovla bağlı verdiyi apellyasiya şikayəti təmin olunub.

    "Report" AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, Apellyasiya Arbitraj Tribunalı bu barədə qərar qəbul edib.

    Mütəxəssisin dörd oyunluq cəzasının biri İntizam Məcəlləsinin 19-cu maddəsinə uyğun olaraq təxirə salınıb. R.Məmmədova 6 aylıq sınaq müddəti təyin edilib.

    Xatırladaq ki, Ramiz Məmmədov XV turda "Şəfa"ya qarşı keçirdikləri matçın 45-ci dəqiqəsində hakimi təhqir etdiyi üçün 4 oyunluq diskvalifikasiya edilib, klub 3 000 manat cərimələnib.

    AFFA Apellyasiya Arbitraj Tribunalı Ramiz Məmmədov Mingəçevir FK

    Son xəbərlər

    16:52

    "Mingəçevir"in baş məşqçisi Ramiz Məmmədovun apellyasiya şikayəti təmin edilib

    Futbol
    16:47

    Paşinyan İlham Əliyevə Azərbaycan vasitəsilə dəmir yolu yükdaşımalarının bərpasına görə təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    16:45

    "Sabah" klubunun Yusif İmanova görə apellyasiya müraciəti təmin olunmayıb

    Futbol
    16:38

    Rəqəmsal "yaddaş aclığı": Mümkün ssenarilər və Azərbaycana təsiri - TƏHLİL

    Analitika
    16:36

    Paşinyan: Azərbaycanla sülh hətta min il əhəmiyyət kəsb edəcək

    Digər
    16:33

    AFFA Apellyasiya Arbitraj Tribunalı Kurban Berdıyevin cəzasını qismən yüngülləşdirib

    Futbol
    16:27

    Azər Qasımlıya hökm oxunub

    Hadisə
    16:26
    Foto

    "Azərbaycan Kinosu: Yığcam Ensiklopediya (1898 – 2025) kitabının təqdimat mərasimi keçirilib

    Mədəniyyət
    16:25

    İran futbol üzrə 2026-cı il dünya çempionatında iştirak etməyəcək

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti