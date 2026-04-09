    Manuel Noyer Çempionlar Liqasında həftənin ən yaxşı futbolçusu seçilib

    Futbol
    • 09 aprel, 2026
    • 18:34
    Manuel Noyer Çempionlar Liqasında həftənin ən yaxşı futbolçusu seçilib

    Almaniyanın "Bavariya" klubunun qapıçısı Manuel Noyer azarkeşlərin səsverməsinə əsasən UEFA Çempionlar Liqasında həftənin ən yaxşı futbolçusu seçilib.

    "Report" UEFA-nın mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, qapıçı 1/4 final mərhələsinin "Real" (İspaniya) ilə keçirilən ilk görüşündə (2:1) özünü yaxşı tərəfdən göstərib.

    O, matç ərzində 9 seyvlə yadda qalıb.

    Qeyd edək ki, qolkiper səsvermədə David Raya ("Arsenal"), Xviça Kvaratsxeliya (PSJ) və Xulian Alvares ("Atletiko") qabaqlayıb.

    Manuel Noyer Bavariya FK UEFA Çempionlar Liqası David Raya Xulian Alvares
    Manuel Neuer named UCL player of the week

