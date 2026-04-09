Manuel Noyer Çempionlar Liqasında həftənin ən yaxşı futbolçusu seçilib
- 09 aprel, 2026
- 18:34
Almaniyanın "Bavariya" klubunun qapıçısı Manuel Noyer azarkeşlərin səsverməsinə əsasən UEFA Çempionlar Liqasında həftənin ən yaxşı futbolçusu seçilib.
"Report" UEFA-nın mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, qapıçı 1/4 final mərhələsinin "Real" (İspaniya) ilə keçirilən ilk görüşündə (2:1) özünü yaxşı tərəfdən göstərib.
O, matç ərzində 9 seyvlə yadda qalıb.
Qeyd edək ki, qolkiper səsvermədə David Raya ("Arsenal"), Xviça Kvaratsxeliya (PSJ) və Xulian Alvares ("Atletiko") qabaqlayıb.
