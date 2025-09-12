"Mançester Yunayted"in sabiq futbolçusu Meksika klubuna keçir
Futbol
- 12 sentyabr, 2025
- 09:30
İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubunun sabiq futbolçusu Antoni Marsyal karyerasını Meksikada davam etdirəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə məşhur insayder Fabritsio Romano məlumat yayıb.
Onun sözlərinə görə, 29 yaşlı hücumçu "Monterrey"lə anlaşıb. O, artıq sözügedən ölkəyə yollanıb.
Qeyd edək ki, fransalı oyunçu son olaraq Yunanıstanda AEK-in formasını geyinib. "Monterrey"də İspaniya millisinin və "Real"ın sabiq müdafiəçisi Serxio Ramos da çıxış edib.
Son xəbərlər
09:38
Lənkəranda saxlanılan narkokuryerdən 13 kq marixuana aşkarlanıbHadisə
09:34
ING: 2025-2027-ci illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatı orta hesabla 2,25 % artacaqMaliyyə
09:30
"Mançester Yunayted"in sabiq futbolçusu Meksika klubuna keçirFutbol
09:14
Gürcüstanda Azərbaycanla sərhəddə zəlzələ olubRegion
09:13
"Qarabağ"ın UEFA Çempionlar Liqasındakı rəqibi yeni transferini açıqlayıbFutbol
09:13
Bəzi yerlərə qar yağıb, dolu düşüb - FAKTİKİ HAVAEkologiya
09:11
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (12.09.2025)Maliyyə
09:09
Azərbaycan neftinin qiyməti 68 dollara düşübEnergetika
09:06