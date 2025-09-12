İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    "Mançester Yunayted"in sabiq futbolçusu Meksika klubuna keçir

    Futbol
    • 12 sentyabr, 2025
    • 09:30
    Mançester Yunaytedin sabiq futbolçusu Meksika klubuna keçir

    İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubunun sabiq futbolçusu Antoni Marsyal karyerasını Meksikada davam etdirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə məşhur insayder Fabritsio Romano məlumat yayıb.

    Onun sözlərinə görə, 29 yaşlı hücumçu "Monterrey"lə anlaşıb. O, artıq sözügedən ölkəyə yollanıb.

    Qeyd edək ki, fransalı oyunçu son olaraq Yunanıstanda AEK-in formasını geyinib. "Monterrey"də İspaniya millisinin və "Real"ın sabiq müdafiəçisi Serxio Ramos da çıxış edib.

