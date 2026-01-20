İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    "Mançester Siti"nin yeni transferi komandada yalnız Erlinq Holanndan az maaş alacaq

    Futbol
    • 20 yanvar, 2026
    • 10:31
    Mançester Sitinin yeni transferi komandada yalnız Erlinq Holanndan az maaş alacaq

    İngiltərənin "Mançester Siti" klubunun yeni transferi Mark Qehi komandada yalnız Erlinq Holanndan az maaş alacaq.

    "Report" xəbər verir ki, "Transfermarkt" 25 yaşlı müdafiəçinin məvacibini açıqlayıb.

    İngiltərə millisinin üzvü "şəhərlilər"də bir mövsümdə 18 milyon avro qazanacaq. Erlinq Holannın maaşı isə 31,5 milyon avrodur.

    Qeyd edək ki, "Mançester Siti" ötən gün Mark Qehinin keçidini açıqlayıb. O, 2021-ci ildən "Kristal Pelas"da çıxış edirdi.

    Mark Qehi maaş Erlinq Holand Mançester Siti

    Son xəbərlər

    10:44

    Bu günədək 20 Yanvar hadisələri ilə əlaqədar əlilliyi olanlara 143 mənzil verilib

    Sosial müdafiə
    10:43
    Foto

    Dövlət və hökumət rəsmiləri Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    10:34

    Maliyyə Monitorinqi Xidməti auditor seçir

    Maliyyə
    10:31
    Video

    "Haber Global" 20 Yanvar faciəsi ilə bağlı sujet hazırlayıb

    Daxili siyasət
    10:31

    "Mançester Siti"nin yeni transferi komandada yalnız Erlinq Holanndan az maaş alacaq

    Futbol
    10:22

    Çində partlayış baş verib, ölənlər var

    Digər ölkələr
    10:16

    Tramp Davosda Qrenlandiya ilə bağlı görüş keçirəcəyini bəyan edib

    Digər ölkələr
    10:16

    Qızılın birja qiyməti tarixi maksimumu yeniləyib

    Maliyyə
    10:14

    Litva Prezidenti 20 Yanvar faciəsi ilə bağlı paylaşım edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti