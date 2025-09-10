İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    "Mançester Siti"nin futbolçusu zədə səbəbindən "Mançester Yunayted"lə oyunu buraxacaq

    Futbol
    • 10 sentyabr, 2025
    • 18:19
    Mançester Sitinin futbolçusu zədə səbəbindən Mançester Yunaytedlə oyunu buraxacaq

    İngiltərənin "Mançester Siti" klubunun hücumçusu Ömər Marmuş zədə səbəbindən Premyer Liqanın IV turunda qarşılaşacaqları "Mançester Yunayted"lə oyunu buraxacaq.

    "Report" "şəhərlilər"in mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, misirli hücumçu ölkəsinin DÇ-2026-nın seçmə mərəhləsində Burkina Faso yığmasına qarşı keçirdiyi matçda dizindən zədələnib.

    Sözügedən qarşılaşmada mübarizəni davam etdirə bilməyən futbolçu 9-cu dəqiqədə əvəzlənib. 

    Qeyd edək ki, "Mançester Siti" - "Mançester Yunayted" görüşü sentyabrın 14-də, Bakı vaxtı ilə saat 19:30-da baş tutacaq.

