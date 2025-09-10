"Mançester Siti"nin futbolçusu zədə səbəbindən "Mançester Yunayted"lə oyunu buraxacaq
10 sentyabr, 2025
18:19
İngiltərənin "Mançester Siti" klubunun hücumçusu Ömər Marmuş zədə səbəbindən Premyer Liqanın IV turunda qarşılaşacaqları "Mançester Yunayted"lə oyunu buraxacaq.
"Report" "şəhərlilər"in mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, misirli hücumçu ölkəsinin DÇ-2026-nın seçmə mərəhləsində Burkina Faso yığmasına qarşı keçirdiyi matçda dizindən zədələnib.
Sözügedən qarşılaşmada mübarizəni davam etdirə bilməyən futbolçu 9-cu dəqiqədə əvəzlənib.
Qeyd edək ki, "Mançester Siti" - "Mançester Yunayted" görüşü sentyabrın 14-də, Bakı vaxtı ilə saat 19:30-da baş tutacaq.
