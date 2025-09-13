İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    "Mançester Siti" futbolçusu ilə müqavilənin müddətini uzadıb

    Futbol
    • 13 sentyabr, 2025
    • 12:01
    Mançester Siti futbolçusu ilə müqavilənin müddətini uzadıb

    İngiltərənin "Mançester Siti" klubu futbolçusu Riko Lyuislə müqavilənin müddətini uzadıb.

    "Report" "şəhərlilər"in mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, 20 yaşlı müdafiəçinin yeni sözləşməsi 2030-cu ilin yayınadək nəzərdə tutulub.

    Onun əvvəlki müqaviləsi 2028-ci ilin iyununadək qüvvədə idi.

    Qeyd edək ki, Riko Lyuis 2024/2025 mövsümündə bütün yarışlarda 44 matçda 2 qol və 5 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. "Mançester Siti"nin yetirməsi 2022-ci ildən əsas komandada çıxış edir.

