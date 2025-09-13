"Mançester Siti" futbolçusu ilə müqavilənin müddətini uzadıb
Futbol
- 13 sentyabr, 2025
- 12:01
İngiltərənin "Mançester Siti" klubu futbolçusu Riko Lyuislə müqavilənin müddətini uzadıb.
"Report" "şəhərlilər"in mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, 20 yaşlı müdafiəçinin yeni sözləşməsi 2030-cu ilin yayınadək nəzərdə tutulub.
Onun əvvəlki müqaviləsi 2028-ci ilin iyununadək qüvvədə idi.
Qeyd edək ki, Riko Lyuis 2024/2025 mövsümündə bütün yarışlarda 44 matçda 2 qol və 5 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. "Mançester Siti"nin yetirməsi 2022-ci ildən əsas komandada çıxış edir.
