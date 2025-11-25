İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    "Liverpul" klubu futbolçusunun qarşısına şərt qoyub

    Futbol
    • 25 noyabr, 2025
    • 17:32
    Liverpul klubu futbolçusunun qarşısına şərt qoyub

    İngiltərənin "Liverpul" klubu futbolçusu İbrahima Konatenin qarşısına şərt qoyub.

    "Report" "Get French Football News"a istinadən xəbər verir ki, 26 yaşlı müdafiəçi müqaviləsinin müddətinin uzadılmasına razı olmasa, Mersisayd təmsilçisi onu qış transfer dönəmində satmağa hazırdır.

    Hazırkı ölkə çempionu yeni sözləşmə ilə bağlı təklifini irəli sürüb, lakin fransalı oyunçu hələlik bununla razılaşmayıb.

    "Liverpul" futbolçunu pulsuz buraxmamaq üçün satmağı da düşünür.

    Qeyd edək ki, Konate cari mövsüm bütün turnirlərdə 17 oyuna çıxıb. Onun müqaviləsinin müddəti 2026-cı ilin yayında başa çatacaq.

    İbrahima Konate Müqavilə şərt "Liverpul" klubu

    Son xəbərlər

    18:27

    Tramp Milada qədər FED-in gələcək sədrinin adını açıqlayacaq

    Digər ölkələr
    18:26

    Azər Allahverənov: Naxçıvanda Türk dünyası üçün yeni bir tarixi səhifə yazıldı

    Xarici siyasət
    18:19

    Xələf Xələfov Hakan Fidanla regional məsələləri müzakirə edib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    18:13

    Avropa Parlamenti Aİ-nin müdafiə sənayesi proqramını qəbul edib

    Digər ölkələr
    18:11
    Foto

    Ali məktəblərin beynəlxalq rəqabət qabiliyyətinin artırılması ilə bağlı əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Elm və təhsil
    18:02

    "Özbəkneftqaz" SOCAR-la innovasiyalar və rəqəmsal transformasiya sahəsində yeni layihələr formalaşdırır

    Energetika
    18:02

    Azərbaycan Dünya İrs Komitəsinin 20-ci Fövqəladə Sessiyasında yeni seçilmiş üzv kimi iştirak edib

    Xarici siyasət
    17:58

    Ukraynada sülh əldə olunacağı təqdirdə Zaporojye AES-ə xüsusi status lazım olacaq

    Digər ölkələr
    17:57
    Foto

    "Rabitəbank" 31-ci filialını açdı

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti