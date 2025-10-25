İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    Joan Laporta: "Real Madrid"i məğlub etməyimizi izləməkdən heç vaxt yorulmayacağam

    Futbol
    • 25 oktyabr, 2025
    • 06:36
    "Barselona"futbol klubunun prezidenti Joan Laporta klubunun "Real Madrid" üzərindəki qələbələrindən heç vaxt yorulmayacaq.

    "Report"un "Mundo Deportivo"ya istinadən verdiyi xəbərə görə, Laporta vurğulayıb:

    "Barsanın qələbəsini izləmək biz azarkeşlər üçün idman yarışını üstələyən hissdir. Belə bir oyun həddindən artıq rəqabətlə xarakterizə olunur. Bu, inanılmazdır", - deyə o bildirib.

    Bazar günü, oktyabrın 26-da komandalar İspaniya çempionatının 10-cu turu çərçivəsində qarşılaşacaqlar. Ötən mövsüm "Barselona" "El Klassiko"nun dörd oyununun hamısında 16-7 hesabı ilə qalib gəlib.

    "Barselona" Real Madrid
