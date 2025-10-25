Жоан Лапорта: Никогда не устану наблюдать, как мы побеждаем "Реал"
Футбол
- 25 октября, 2025
- 06:24
Президент футбольного клуба "Барселона" Жоан Лапорта заявил, что никогда не устанет от побед сине-гранатовых в матчах с мадридским "Реалом".
Как сообщает Report со ссылкой на Mundo Deportivo, Лапорта подчеркнул:
"Наблюдать за победой "Барсы" - это чувство, которое для нас, болельщиков, выходит за рамки спортивного соревнования. Подобная игра характеризуется максимальным соперничеством. Это невероятно".
В воскресенье, 26 октября, команды сыграют матч 10-го тура чемпионата Испании. Напомним, что в прошлом сезоне "Барселона" одержала победу во всех четырёх матчах "эль класико" с общим счётом 16:7.
