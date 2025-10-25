Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025

    Жоан Лапорта: Никогда не устану наблюдать, как мы побеждаем "Реал"

    Футбол
    • 25 октября, 2025
    • 06:24
    Жоан Лапорта: Никогда не устану наблюдать, как мы побеждаем Реал

    Президент футбольного клуба "Барселона" Жоан Лапорта заявил, что никогда не устанет от побед сине-гранатовых в матчах с мадридским "Реалом".

    Как сообщает Report со ссылкой на Mundo Deportivo, Лапорта подчеркнул:

    "Наблюдать за победой "Барсы" - это чувство, которое для нас, болельщиков, выходит за рамки спортивного соревнования. Подобная игра характеризуется максимальным соперничеством. Это невероятно".

    В воскресенье, 26 октября, команды сыграют матч 10-го тура чемпионата Испании. Напомним, что в прошлом сезоне "Барселона" одержала победу во всех четырёх матчах "эль класико" с общим счётом 16:7.

    Жоан Лапорта ФК "Барселона" Реал Мадрид
    Joan Laporta: "Real Madrid"i məğlub etməyimizi izləməkdən heç vaxt yorulmayacağam

    Последние новости

    06:59

    СМИ: Токсичная пена появилась на побережье Ченная в Индии

    Другие страны
    06:24

    Жоан Лапорта: Никогда не устану наблюдать, как мы побеждаем "Реал"

    Футбол
    05:46

    СМИ: Явка на выборах президента Ирландии составила менее 40%

    Другие страны
    05:17

    На Камчатке за сутки зафиксировали 16 афтершоков

    Другие страны
    04:48

    Мадуро: Венесуэла предотвратит войну вместе с народами Южной Америки

    Другие страны
    04:29

    СМИ: США и Япония подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере ИИ и 6G

    Другие
    03:52

    СМИ: Полиция Лондона пересмотрит девять тысяч дел о педофилии

    Другие страны
    03:12

    Главный тренер сборной Азербайджана по греко-римской борьбе доволен выступлением на чемпионате мира U-23

    Командные
    02:46
    Фото

    Азербайджанские борцы греко-римского стиля вернулись с чемпионата мира U-23 с тремя медалями

    Командные
    Лента новостей