Жоан Лапорта: Никогда не устану наблюдать, как мы побеждаем "Реал"

Президент футбольного клуба "Барселона" Жоан Лапорта заявил, что никогда не устанет от побед сине-гранатовых в матчах с мадридским "Реалом".

Как сообщает Report со ссылкой на Mundo Deportivo, Лапорта подчеркнул:

"Наблюдать за победой "Барсы" - это чувство, которое для нас, болельщиков, выходит за рамки спортивного соревнования. Подобная игра характеризуется максимальным соперничеством. Это невероятно".

В воскресенье, 26 октября, команды сыграют матч 10-го тура чемпионата Испании. Напомним, что в прошлом сезоне "Барселона" одержала победу во всех четырёх матчах "эль класико" с общим счётом 16:7.