"İnter Mayami" Lionel Messi ilə müqavilənin müddətini uzadıb
Futbol
- 23 oktyabr, 2025
- 19:37
Argentinalı hücumçu Lionel Messi ABŞ-nin "İnter Mayami" komandası ilə müqaviləsinin müddətini uzadıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Yeni sözləşmə 2028-ci ilə qədər nəzərdə tutulub. Futbolçunun əvvəlki müqaviləsi 2025-ci ilin sonuna kimi nəzərdə tutulmuşdu.
Qeyd edək ki, 38 yaşlı Messi 2023-cü ilin yayından "İnter Mayami"də oynayır. O, karyerası ərzində "Barselona" və PSJ-də çıxış edib. Ulduz oyunçu "Qızıl top" mükafatının 8 qat sahibidir. Messi Argentina millisi ilə 2022-ci il dünya çempionatının qalibi olub.
Son xəbərlər
20:48
Ukrayna lideri: Kiyevin iştirakı olmadan Budapeştdə heç bir görüş olmayacaqDigər ölkələr
20:47
Aİ liderləri 2030-cu ilə qədər Avropanın müdafiə hazırlığını artırmağa razılaşıblarDigər ölkələr
20:37
Ukrayna və Finlandiya SAFE proqramı çərçivəsində əməkdaşlığı müzakirə edibDigər ölkələr
20:34
Azərbaycanın voleybol klubu Çempionlar Liqasına məğlubiyyətlə başlayıbKomanda
20:29
Alkoqollu içkilərin pərakəndə satışına dair minimum qiymət müəyyənləşibBiznes
20:25
Putin: Qlobal bazarda Rusiya neftinin tədarükünün kəskin azalması qiymət artımına səbəb olacaqRegion
20:16
Ermənistan və Hindistan müdafiə sahəsində əməkdaşlıq planı imzalayıbRegion
20:12
NATO Baş katibi sabah Böyük Britaniyaya səfər edəcəkDigər ölkələr
20:10