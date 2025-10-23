İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi
    "İnter Mayami" Lionel Messi ilə müqavilənin müddətini uzadıb

    Futbol
    • 23 oktyabr, 2025
    • 19:37
    İnter Mayami Lionel Messi ilə müqavilənin müddətini uzadıb

    Argentinalı hücumçu Lionel Messi ABŞ-nin "İnter Mayami" komandası ilə müqaviləsinin müddətini uzadıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Yeni sözləşmə 2028-ci ilə qədər nəzərdə tutulub. Futbolçunun əvvəlki müqaviləsi 2025-ci ilin sonuna kimi nəzərdə tutulmuşdu.

    Qeyd edək ki, 38 yaşlı Messi 2023-cü ilin yayından "İnter Mayami"də oynayır. O, karyerası ərzində "Barselona" və PSJ-də çıxış edib. Ulduz oyunçu "Qızıl top" mükafatının 8 qat sahibidir. Messi Argentina millisi ilə 2022-ci il dünya çempionatının qalibi olub.

    Lionel Messi "İnter Mayami" Müqavilə

