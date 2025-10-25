İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    "İnter" argentinalı futbolçunu heyətinə cəlb etmək istəyir

    Futbol
    • 25 oktyabr, 2025
    • 10:24
    İnter argentinalı futbolçunu heyətinə cəlb etmək istəyir

    İtaliyanın "İnter" klubu "Komo"da çıxış edən futbolçu Niko Pası heyətinə cəlb etmək istəyir.

    "Report" "Tyc Sports"a istinadən xəbər verir ki, Milan təmsilçisi 21 yaşlı yarımmüdafiəçi üçün 58 milyon avro təklif etməyə hazırdır.

    Klub artıq argentinalı oyunçunun nümayəndələri ilə əlaqə saxlayıb.

    Qeyd edək ki, Niko Pasın hüquqlarının 50 faizi İspaniyanın "Real" klubuna məxsusdur. Madrid təmsilçisinin futbolçunu geri almaq hüququ da var. Yarımmüdafiəçinin "Komo" ilə hazırkı müqaviləsi 2028-ci ilin yayınadək qüvvədədir.

    Niko Pas Komo klubu İnter klubu

