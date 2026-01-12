İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İngiltərə klubu ispan futbolçu üçün "Barselona"ya 60 milyon avro təklif edib

    Futbol
    • 12 yanvar, 2026
    • 17:20
    İngiltərə klubu ispan futbolçu üçün Barselonaya 60 milyon avro təklif edib

    İngiltərənin "Aston Villa" klubu İspaniya millisinin üzvü Ferran Torres üçün "Barselona"ya 60 milyon avro təklif edib.

    "Report" "Fichajes"ə istinadən xəbər verir ki, mümkün transfer Kataloniya təmsilçisinin maliyyə və idman strategiyasına təsir göstərə bilər.

    "Barselona" klubunun rəhbərliyi artıq potensial keçidin ətraflı təhlilinə başlayıb. Lakin hazırkı ölkə çempionu 25 yaşlı futbolçu ilə bağlı tələsik qərar qəbul etmək istəmir.

    Qeyd edək ki, Ferran Tores cari mövsüm "Barselona"da 25 oyuna çıxıb, 14 qol və 1 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

    Ferran Torres Barselona klubu Aston Villa klubu transfer

