İngiltərə klubu ispan futbolçu üçün "Barselona"ya 60 milyon avro təklif edib
Futbol
- 12 yanvar, 2026
- 17:20
İngiltərənin "Aston Villa" klubu İspaniya millisinin üzvü Ferran Torres üçün "Barselona"ya 60 milyon avro təklif edib.
"Report" "Fichajes"ə istinadən xəbər verir ki, mümkün transfer Kataloniya təmsilçisinin maliyyə və idman strategiyasına təsir göstərə bilər.
"Barselona" klubunun rəhbərliyi artıq potensial keçidin ətraflı təhlilinə başlayıb. Lakin hazırkı ölkə çempionu 25 yaşlı futbolçu ilə bağlı tələsik qərar qəbul etmək istəmir.
Qeyd edək ki, Ferran Tores cari mövsüm "Barselona"da 25 oyuna çıxıb, 14 qol və 1 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
Son xəbərlər
17:52
Azərbaycan I Liqası təmsilçisi heyətini əcnəbi hücumçu ilə gücləndiribFutbol
17:48
"Azercell Telecom" yeni rouminq paketlərini istifadəyə verirİKT
17:48
ANAMA yanında İctimai Şura azad olunan ərazilərə qayıdan şəxslərə xəbərdarlıq edibDaxili siyasət
17:44
Özbəkistan və Türkiyə arasında strateji tərəfdaşlığın gücləndirilməsi müzakirə edilibRegion
17:43
Bəzi məhsulların idxal və ixrac gömrük rüsumlarının qüvvədə olma müddəti uzadılıbBiznes
17:40
Azərbaycanda müvəqqəti olaraq yeni gömrük yığımları tətbiq ediləcəkBiznes
17:38
Müvəqqəti fəaliyyət göstərən xüsusi icra məmurlarının xidmət haqqının ödənilməsi qaydası təsdiqlənibDaxili siyasət
17:28
Aşqabadda Azərbaycan-Türkmənistan Hökumətlərarası Komissiyasının iclası keçiriləcəkXarici siyasət
17:24