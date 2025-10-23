İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi
    "Fənərbağça" UEFA Avropa Liqasında Almaniya klubuna qalib gəlib

    Futbol
    • 23 oktyabr, 2025
    • 22:46
    Fənərbağça UEFA Avropa Liqasında Almaniya klubuna qalib gəlib

    Türkiyənin "Fənərbağça" klubu UEFA Avropa Liqasının əsas mərhələsinin III turunda qələbə qazanıb.

    "Report" xəbər verir ki, İstanbul təmsilçisi "Şükrü Saracoğlu" stadionunda Almaniyanın "Ştutqart" kollektivini 1:0 hesabı ilə məğlub edib.

    34-cü dəqiqədə Kərəm Aktürkoğlu penalti zərbəsini dəqiq yerinə yetirib.

    Qeyd edək ki, bu, "Fənərbağça"nın cari mövsüm Liqa mərhələsindəki ikinci qələbəsidir.

