"Fənərbağça" UEFA Avropa Liqasında Almaniya klubuna qalib gəlib
Futbol
- 23 oktyabr, 2025
- 22:46
Türkiyənin "Fənərbağça" klubu UEFA Avropa Liqasının əsas mərhələsinin III turunda qələbə qazanıb.
"Report" xəbər verir ki, İstanbul təmsilçisi "Şükrü Saracoğlu" stadionunda Almaniyanın "Ştutqart" kollektivini 1:0 hesabı ilə məğlub edib.
34-cü dəqiqədə Kərəm Aktürkoğlu penalti zərbəsini dəqiq yerinə yetirib.
Qeyd edək ki, bu, "Fənərbağça"nın cari mövsüm Liqa mərhələsindəki ikinci qələbəsidir.
