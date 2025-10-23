Азербайджанские борцы греко-римского стиля заняли третье место в командном зачете ЧМ Индивидуальные

Белый дом: Индия сократила закупки нефти у РФ по запросу Трампа Другие страны

Шатдаун в США может вызвать серьезные перебои в работе аэропортов Другие страны

Сенатор Дэйнс: Проект TRIPP создаст новый торговый маршрут Внешняя политика

Мирзоян обсудил с председателем Сената Франции ситуацию на Южном Кавказе В регионе

"Фенербахче" обыграл "Штутгарт в домашнем матче Лиги Европы Футбол

Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили выставку "Эшги-нур" Kультурная политика

В Белом доме не исключают встречу Трампа и Путина в будущем Другие страны