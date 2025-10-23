Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет

    "Фенербахче" обыграл "Штутгарт в домашнем матче Лиги Европы

    Футбол
    • 23 октября, 2025
    • 22:53
    Фенербахче обыграл Штутгарт в домашнем матче Лиги Европы

    Турецкий "Фенербахче" обыграл германский "Штутгарт" со счетом 1:0 в матче III тура общего этапа Лиги Европы УЕФА.

    Report сообщает, что встреча проходила на стадионе "Шюкрю Сараджоглу".

    На 34-й минуте Керем Актюркоглу точно реализовал пенальти.

    Отметим, что это вторая победа стамбульского клуба в общем этапе Лиги Европы в текущем сезоне.

    Фенербахче Лига Европы
    "Fənərbağça" UEFA Avropa Liqasında Almaniya klubuna qalib gəlib

    Последние новости

    23:46

    Азербайджанские борцы греко-римского стиля заняли третье место в командном зачете ЧМ

    Индивидуальные
    23:42

    Белый дом: Индия сократила закупки нефти у РФ по запросу Трампа

    Другие страны
    23:21

    Шатдаун в США может вызвать серьезные перебои в работе аэропортов

    Другие страны
    23:19

    Сенатор Дэйнс: Проект TRIPP создаст новый торговый маршрут

    Внешняя политика
    23:01

    Мирзоян обсудил с председателем Сената Франции ситуацию на Южном Кавказе

    В регионе
    22:53

    "Фенербахче" обыграл "Штутгарт в домашнем матче Лиги Европы

    Футбол
    22:35

    Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили выставку "Эшги-нур"

    Kультурная политика
    22:28

    В Белом доме не исключают встречу Трампа и Путина в будущем

    Другие страны
    22:20

    В Армении после акций протеста задержаны еще несколько человек

    В регионе
    Лента новостей