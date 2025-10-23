"Фенербахче" обыграл "Штутгарт в домашнем матче Лиги Европы
Футбол
- 23 октября, 2025
- 22:53
Турецкий "Фенербахче" обыграл германский "Штутгарт" со счетом 1:0 в матче III тура общего этапа Лиги Европы УЕФА.
Report сообщает, что встреча проходила на стадионе "Шюкрю Сараджоглу".
На 34-й минуте Керем Актюркоглу точно реализовал пенальти.
Отметим, что это вторая победа стамбульского клуба в общем этапе Лиги Европы в текущем сезоне.
