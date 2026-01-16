İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 16 yanvar, 2026
    • 12:10
    Edin Ceko Fransa klubuna keçə bilər

    İtaliyanın "Fiorentina" klubunun futbolçusu Edin Ceko karyerasını Fransada davam etdirə bilər.

    "Report xəbər verir ki, bu barədə italiyalı insayder Nikolo Skira məlumat yayıb.

    Onun sözlərinə görə, "Paris" klubu hücumçu ilə maraqlanır. Paytaxt təmsilçisi təcrübəli forvardın mümkün keçidi ilə bağlı ilkin danışıqlara da start verib.

    Qeyd edək ki, 39 yaşlı Edin Ceko cari mövsüm "Fiorentina" forması ilə 18 matça çıxıb və 2 qol vurub.

