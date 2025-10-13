DÇ-2026: Ukrayna və Azərbaycan yığmalarının start heyətləri açıqlanıb
Futbol
- 13 oktyabr, 2025
- 21:23
Bu gün DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində üz-üzə gələcək Ukrayna və Azərbaycan yığmalarının start heyətləri açıqlanıb.
"Report" xəbər verir ki, milli komandalar meydana aşağıdakı "11-lik"lə çıxacaqlar:
Ukrayna: Anatoli Trubin, Yefim Konoplya, Vitali, Mikolenko, Nikolay Matviyenko (k), İlya Zabarnı, Aleksey Quçulyak, Ruslan Malinovski, Yeqor Yarmolyuk, Oleq Oçeretko, Artyom Dovbik.
Azərbaycan: Şahruddin Məhəmmədəliyev, Elvin Cəfərquliyev, Bəhlul Mustafazadə, Anton Krivotsyuk, Anatoli Nuriyev, Emin Mahmudov (k), Abbas Hüseynov, Elvin Bədəlov, Toral Bayramov, Abdulla Xaybullayev, Nəriman Axundzadə.
Qeyd edək ki, Ukrayna - Azərbaycan görüşü Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də başlayacaq.
