    ЧМ-2026: Объявлены стартовые составы сборных Украины и Азербайджана

    Футбол
    • 13 октября, 2025
    • 21:32
    Объявлены стартовые составы сборных Украины и Азербайджана, которые сегодня встретятся в матче отборочного цикла ЧМ-2026 по футболу.

    Как сообщает Report, с первых минут на поле выйдут:

    Украина: Анатолий Трубин, Ефим Конопля, Виталий, Миколенко, Николай Матвиенко (к), Илья Забарный, Алексей Гучуляк, Руслан Малиновский, Егор Ярмолюк, Олег Очеретко, Артем Довбик

    Азербайджан: Шахруддин Магомедалиев, Эльвин Джафаргулиев, Бахлул Мустафазаде, Антон Кривоцюк, Анатолий Нуриев, Эмин Махмудов (к), Аббас Гусейнов, Эльвин Бадалов, Торал Байрамов, Абдулла Хайбуллаев, Нариман Ахундзаде.

    Отметим, что матч Украина - Азербайджан начнется сегодня в 22:45 по бакинскому времени.

    сборная Азербайджана по футболу Украина чемпионат мира по футболу ЧМ-2026
