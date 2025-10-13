ЧМ-2026: Объявлены стартовые составы сборных Украины и Азербайджана

Объявлены стартовые составы сборных Украины и Азербайджана, которые сегодня встретятся в матче отборочного цикла ЧМ-2026 по футболу.

Как сообщает Report, с первых минут на поле выйдут:

Украина: Анатолий Трубин, Ефим Конопля, Виталий, Миколенко, Николай Матвиенко (к), Илья Забарный, Алексей Гучуляк, Руслан Малиновский, Егор Ярмолюк, Олег Очеретко, Артем Довбик

Азербайджан: Шахруддин Магомедалиев, Эльвин Джафаргулиев, Бахлул Мустафазаде, Антон Кривоцюк, Анатолий Нуриев, Эмин Махмудов (к), Аббас Гусейнов, Эльвин Бадалов, Торал Байрамов, Абдулла Хайбуллаев, Нариман Ахундзаде.

Отметим, что матч Украина - Азербайджан начнется сегодня в 22:45 по бакинскому времени.