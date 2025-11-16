DÇ-2026: Avropa zonası üçün seçmə mərhələdə daha 8 oyun baş tutacaq
- 16 noyabr, 2025
- 09:53
DÇ-2026-nın Avropa zonası üzrə seçmə mərhələsində bu gün növbəti oyunlar keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, dörd qrupda səkkiz qarşılaşma baş tutacaq.
I qrupunda İtaliya Norveçlə üz-üzə gələcək. K qrupunda İngiltərə Albaniyanın qonağı olacaq.
DÇ-2026, seçmə mərhələ
16 noyabr
D qrupu
21:00. Azərbaycan - Fransa
21:00. Ukrayna - İslandiya
Xal durumu: Fransa - 13, İslandiya - 7, Ukrayna - 7, Azərbaycan - 1
F qrupu
18:00. Macarıstan - İrlandiya
18:00. Portuqaliya - Ermənistan
Xal durumu: Portuqaliya - 10, Macarıstan - 8, İrlandiya - 7, Ermənistan - 3
I qrupu
23:45. İtaliya - Norveç
23:45. İsrail - Moldova
Xal durumu: Norveç - 21 (7 oyuna), İtaliya - 18 (7 oyuna), İsrail - 9 (7 oyuna), Estoniya - 4 (8 oyuna), Moldova - 1 (7 oyuna).
K qrupu
21:00. Albaniya - İngiltərə
21:00. Serbiya - Latviya
Xal durumu: İngiltərə - 21 xal (7 oyuna), Albaniya - 14 (7 oyuna) Serbiya - 10 (7 oyuna) Latviya - 5 (7 oyuna), Andorra - 1 (8 oyuna)