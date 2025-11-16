İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Futbol
    • 16 noyabr, 2025
    • 09:53
    DÇ-2026: Avropa zonası üçün seçmə mərhələdə daha 8 oyun baş tutacaq

    DÇ-2026-nın Avropa zonası üzrə seçmə mərhələsində bu gün növbəti oyunlar keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, dörd qrupda səkkiz qarşılaşma baş tutacaq.

    I qrupunda İtaliya Norveçlə üz-üzə gələcək. K qrupunda İngiltərə Albaniyanın qonağı olacaq.

    DÇ-2026, seçmə mərhələ

    16 noyabr

    D qrupu

    21:00. Azərbaycan - Fransa

    21:00. Ukrayna - İslandiya

    Xal durumu: Fransa - 13, İslandiya - 7, Ukrayna - 7, Azərbaycan - 1

    F qrupu

    18:00. Macarıstan - İrlandiya

    18:00. Portuqaliya - Ermənistan

    Xal durumu: Portuqaliya - 10, Macarıstan - 8, İrlandiya - 7, Ermənistan - 3

    I qrupu

    23:45. İtaliya - Norveç

    23:45. İsrail - Moldova

    Xal durumu: Norveç - 21 (7 oyuna), İtaliya - 18 (7 oyuna), İsrail - 9 (7 oyuna), Estoniya - 4 (8 oyuna), Moldova - 1 (7 oyuna).

    K qrupu

    21:00. Albaniya - İngiltərə

    21:00. Serbiya - Latviya

    Xal durumu: İngiltərə - 21 xal (7 oyuna), Albaniya - 14 (7 oyuna) Serbiya - 10 (7 oyuna) Latviya - 5 (7 oyuna), Andorra - 1 (8 oyuna)

