    Футбол
    • 16 ноября, 2025
    • 10:11
    ЧМ-2026: В еврозоне пройдут очередные матчи отбора

    В рамках отборочного цикла чемпионата мира по футболу 2026 года сегодня в еврозоне будут сыграны еще восемь матчей.

    Как сообщает Report, в группе D Азербайджан будет принимать Францию.

    В группе I Италия встретится с Норвегией, а в группе K Англия на выезде сыграет с Албанией.

    ЧМ-2026, отборочный этап

    16 ноября

    Группа D

    21:00. Азербайджан - Франция

    21:00. Украина - Исландия

    Турнирное положение: Франция - 13, Исландия - 7, Украина - 7, Азербайджан - 1

    Группа F

    18:00. Венгрия - Ирландия

    18:00. Португалия - Армения

    Турнирное положение: Португалия - 10, Венгрия - 8, Ирландия - 7, Армения - 3

    Группа I

    23:45. Италия - Норвегия

    23:45. Израиль - Молдова

    Турнирное положение: Норвегия - 21 (7 матчей), Италия - 18 (7 матчей), Израиль - 9 (7 матчей), Эстония - 4 (8 матчей), Молдова - 1 (7 матчей).

    Группа K

    21:00. Албания - Англия

    21:00. Сербия - Латвия

    Турнирное положение: Англия - 21 очко (7 матчей), Албания - 14 (7 матчей), Сербия - 10 (7 матчей), Латвия - 5 (7 матчей), Андорра - 1 (8 матчей).

    DÇ-2026: Avropa zonası üçün seçmə mərhələdə daha 8 oyun baş tutacaq

