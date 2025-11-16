ЧМ-2026: В еврозоне пройдут очередные матчи отбора
- 16 ноября, 2025
- 10:11
В рамках отборочного цикла чемпионата мира по футболу 2026 года сегодня в еврозоне будут сыграны еще восемь матчей.
Как сообщает Report, в группе D Азербайджан будет принимать Францию.
В группе I Италия встретится с Норвегией, а в группе K Англия на выезде сыграет с Албанией.
ЧМ-2026, отборочный этап
16 ноября
Группа D
21:00. Азербайджан - Франция
21:00. Украина - Исландия
Турнирное положение: Франция - 13, Исландия - 7, Украина - 7, Азербайджан - 1
Группа F
18:00. Венгрия - Ирландия
18:00. Португалия - Армения
Турнирное положение: Португалия - 10, Венгрия - 8, Ирландия - 7, Армения - 3
Группа I
23:45. Италия - Норвегия
23:45. Израиль - Молдова
Турнирное положение: Норвегия - 21 (7 матчей), Италия - 18 (7 матчей), Израиль - 9 (7 матчей), Эстония - 4 (8 матчей), Молдова - 1 (7 матчей).
Группа K
21:00. Албания - Англия
21:00. Сербия - Латвия
Турнирное положение: Англия - 21 очко (7 матчей), Албания - 14 (7 матчей), Сербия - 10 (7 матчей), Латвия - 5 (7 матчей), Андорра - 1 (8 матчей).