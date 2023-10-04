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Çempionlar Liqası: “Qalatasaray” İngiltərədə “Mançester Yunayted”i məğlub edib

Çempionlar Liqası: “Qalatasaray” İngiltərədə “Mançester Yunayted”i məğlub edib UEFA Çempionlar Liqasında qrup mərhələsinin II turuna start verilib.
Futbol
4 Oktyabr , 2023 00:57
Çempionlar Liqası: “Qalatasaray” İngiltərədə “Mançester Yunayted”i məğlub edib

UEFA Çempionlar Liqasında qrup mərhələsinin II turuna start verilib.

“Report”un məlumatına görə, ilk gündə 4 qrupda 8 qarşılaşma baş tutub.

Türkiyənin turnirdəki yeganə təmsilçisi “Qalatasaray” İngiltərədə “Mançester Yunayted”i məğlub edib. Günün mərkəzi matçında isə İspaniyanın “Real” klubu İtaliyada “Napoli”yə qalib gəlib.

Çempionlar Liqası
Qrup mərhələsi, II tur
3 oktyabr

A qrupu
“Mançester Yunayted” (İngiltərə) – “Qalatasaray” (Türkiyə) 2:3
“Kopenhagen” – “Bavariya” (Almaniya) 1:2
Xal durumu: “Bavariya” - 6, “Qalatasaray” - 4, “Kopenhagen” - 1, “Mançester Yunayted” - 0.

B qrupu
“Lans” (Fransa) - “Arsenal” (İngiltərə) 2:1
PSV (Niderland) - “Sevilya” (İspaniya) 2:2
Xal durumu: “Lans” – 4, “Arsenal” - 3, “Sevilya” – 2, PSV - 1.

C qrupu
“Union” (Berlin, Almaniya) - “Braqa” (Portuqaliya) 2:3
“Napoli” (İtaliya) – “Real” (İspaniya) 2:3
Xal durumu: “Real” – 6, “Napoli” - 3, “Braqa” - 3, “Union” - 0

D qrupu
“Zaltsburq” (Avstriya) - “Real Sosyedad” (İspaniya) 0:2
“İnter” (İtaliya) - “Benfika” (Portuqaliya) 1:0
Xal durumu: “Real Sosyedad” - 4, “İnter” - 4, “Zaltsburq” - 3, “Benfika” - 0

Qeyd edək ki, E, F, G və H qruplarında II turun oyunları oktyabrın 4-də keçiriləcək.

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Rus versiyası Лига чемпионов: "Галатасарай" победил в гостях "Манчестер Юнайтед"

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