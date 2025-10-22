Braziliyada inəklə toqquşan 20 yaşlı futbolçu ölüb
Futbol
- 22 oktyabr, 2025
- 14:28
Braziliyada inəklə toqquşan 20 yaşlı futbolçu ölüb.
"Report" "The Sun"a istinadən xəbər verir ki, Antoni İlano motosikletlə qarşısına çıxan inəklərə çırpılıb.
Atasının ad günündən qayıdan futbolçu nəticədə hadisə yerində dünyasını dəyişib.
Qeyd edək ki, A.İlano ölkəsində "Piaui" klubunun gənclərdən ibarət komandasının üzvü olub.
Son xəbərlər
15:45
Azərbaycan Türkmənistanla qaz və "yaşıl enerji" sahələrində sıx tərəfdaşlığa hazırdırEnergetika
15:42
Foto
Rusiyanın Kiyevə zərbələri nəticəsində azərbaycanlılara məxsus evlər zərər görübDigər ölkələr
15:38
Azərbaycanda kartlarla ölkəxarici fırıldaqçılıq əməliyyatlarının həcmi II rübdə 2 dəfədən çox artıbMaliyyə
15:38
Azərbaycanda vərəmə yoluxma sayı azalmaqdadırSağlamlıq
15:35
Rəşad Nəbiyev: "Dar boğazı" aradan qaldırmaq üçün yaradılacaq birgə müəssisə daşıma xərclərini 1,5–2 dəfə aşağı salacaq"İnfrastruktur
15:34
"Şamaxı" klubu Apellyasiya Arbitraj Tribunalına müraciət etməyəcəkFutbol
15:32
Belçikalı turist: Azərbaycanın öz ərazilərini qaytaracağına həmişə inanmışamQarabağ
15:31
Azərbaycan məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq xərclərini 3 %-ə yaxın artırıbMaliyyə
15:27