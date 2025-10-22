İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu

    Braziliyada inəklə toqquşan 20 yaşlı futbolçu ölüb

    Futbol
    • 22 oktyabr, 2025
    • 14:28
    Braziliyada inəklə toqquşan 20 yaşlı futbolçu ölüb

    Braziliyada inəklə toqquşan 20 yaşlı futbolçu ölüb.

    "Report" "The Sun"a istinadən xəbər verir ki, Antoni İlano motosikletlə qarşısına çıxan inəklərə çırpılıb.

    Atasının ad günündən qayıdan futbolçu nəticədə hadisə yerində dünyasını dəyişib.

    Qeyd edək ki, A.İlano ölkəsində "Piaui" klubunun gənclərdən ibarət komandasının üzvü olub.

    Braziliya Futbol inək Antoni İlano "Piaui" klubu

    Son xəbərlər

    15:45

    Azərbaycan Türkmənistanla qaz və "yaşıl enerji" sahələrində sıx tərəfdaşlığa hazırdır

    Energetika
    15:42
    Foto

    Rusiyanın Kiyevə zərbələri nəticəsində azərbaycanlılara məxsus evlər zərər görüb

    Digər ölkələr
    15:38

    Azərbaycanda kartlarla ölkəxarici fırıldaqçılıq əməliyyatlarının həcmi II rübdə 2 dəfədən çox artıb

    Maliyyə
    15:38

    Azərbaycanda vərəmə yoluxma sayı azalmaqdadır

    Sağlamlıq
    15:35

    Rəşad Nəbiyev: "Dar boğazı" aradan qaldırmaq üçün yaradılacaq birgə müəssisə daşıma xərclərini 1,5–2 dəfə aşağı salacaq"

    İnfrastruktur
    15:34

    "Şamaxı" klubu Apellyasiya Arbitraj Tribunalına müraciət etməyəcək

    Futbol
    15:32

    Belçikalı turist: Azərbaycanın öz ərazilərini qaytaracağına həmişə inanmışam

    Qarabağ
    15:31

    Azərbaycan məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq xərclərini 3 %-ə yaxın artırıb

    Maliyyə
    15:27

    Azərbaycan ümumi dövlət xidmətləri xərclərini 6 %-ə yaxın azaldıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti