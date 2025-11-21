İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    "Bavariya" futbolçusu ilə danışıqlara başlayacaq

    Futbol
    • 21 noyabr, 2025
    • 12:04
    Bavariya futbolçusu ilə danışıqlara başlayacaq

    Almaniyanın "Bavariya" klubu müqaviləsinin müddətinin uzadılması üçün futbolçusu Serj Qnabri ilə danışıqlar aparacaq.

    "Report" "Sky Sport Germany" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, həm Bundesliqa təmsilçisi, həm də oyunçu əməkdaşlığı davam etdirmək niyyətindədir.

    Klubla 30 yaşlı vinger arasında razılığın əldə olunacağı gözlənilir.

    Qeyd edək ki, Serj Qnabrinin hazırkı müqaviləsi 2026-cı ilin yayınadək qüvvədədir. O, cari mövsüm bütün turnirlərdə 15 matçda iştirak edib, 4 qol və eyni sayda məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

