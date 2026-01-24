Gürcüstan Azərbaycana kauçuk ixracından qazancını 4 dəfəyə yaxın artırıb
- 24 yanvar, 2026
- 12:07
Ötən il Gürcüstan Azərbaycana 2,2 milyon ABŞ dolları dəyərində kauçuk və kauçuk məmulatları ixrac edib.
"Report"un Gürcüstanın Milli Statistika İdarəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalara əsasən, bu, 2024-cü ilə nisbətən 3,6 dəfə çoxdur.
Beləliklə, Azərbaycan Gürcüstanın analoji məhsullar tədarük etdiyi ölkələr sırasında 4-cü yerdə qərarlaşıb.
2025-ci ildə Gürcüstan xarici ölkələrə 32,5 milyon ABŞ dolları dəyərində kauçuk və kauçuk məmulatları satıb ki, bu da bir il əvvəlki göstəricidən 38 % çoxdur.
Hesabat dövründə Gürcüstan Niderlanda 10,6 milyon ABŞ dolları, Polşaya 4 milyon ABŞ dolları, Ermənistana 3,6 milyon ABŞ dolları, Türkiyəyə 2,2 milyon ABŞ dolları dəyərində məhsul ixrac edib.
Xatırladaq ki, 2024-cü ildə Gürcüstan xaricə 23,6 milyon ABŞ dolları dəyərində kauçuk və kauçuk məmulatları satıb ki, bunun da 615 min ABŞ dolları Azərbaycanın payına düşüb.