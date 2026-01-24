İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Azərbaycanda ötən il hava nəqliyyatı ilə beynəlxalq daşımaların dəyəri 1,5 dəfə artıb

    İnfrastruktur
    • 24 yanvar, 2026
    • 11:46
    Azərbaycanda ötən il hava nəqliyyatı ilə beynəlxalq daşımaların dəyəri 1,5 dəfə artıb

    Ötən il Azərbaycanda hava nəqliyyatı ilə 8 milyard 514 milyon 671,6 min ABŞ dolları dəyərində 41 min 847,9 ton yükün daşınması üzrə idxal-ixrac əməliyyatları həyata keçirilib.

    "Report" Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü illə müqayisədə müvafiq olaraq 1,5 dəfə çox və 2 dəfə azdır.

    2025-ci ildə hava nəqliyyatı ilə 8 milyard 83 milyon 322 min ABŞ dolları (+1,6 dəfə) dəyərində 14 min 209,7 ton (-3,4 %) yükün idxalı və 431 milyon 349,5 min ABŞ dolları (+1,2 dəfə) dəyərində 27 min 638,2 ton (-57,1 % çox) yükün ixracı həyata keçirilib.

    beynəlxalq daşımalar ixrac idxal Dövlət Gömrük Komitəsi

    Son xəbərlər

    11:48

    İndoneziyada torpaq sürüşməsi qurbanlarının sayı 10-a çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    11:46

    Azərbaycanda ötən il hava nəqliyyatı ilə beynəlxalq daşımaların dəyəri 1,5 dəfə artıb

    İnfrastruktur
    11:43

    Avtomobili narkotik vasitənin təsiri altında idarə edən sürücü həbs edilib

    Hadisə
    11:40

    Azərbaycandakı bankların vaxtı keçmiş kreditlərinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)

    Maliyyə
    11:35

    Zelenski: Rusiya gecə ərzində Ukraynaya qarşı 370-dən çox dron və 20 raket istifadə edib

    Digər ölkələr
    11:27

    Ötən il Xorvatiya Azərbaycandan neft alışını 13 %-ə yaxın azaldıb

    Energetika
    11:22

    İngiltərə klubunun argentinalı yarımmüdafiəçisi mövsümün sonunda İspaniyaya yollanacaq

    Futbol
    11:20

    Azərbaycandakı bankların kredit portfelinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)

    Maliyyə
    11:19

    Bakıda özünü qaz idarəsinin əməkdaşı kimi təqdim edərək dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti