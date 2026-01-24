Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    Грузоперевозки воздушным транспортом в Азербайджане за 2025 год увеличились в 1,5 раза

    Инфраструктура
    • 24 января, 2026
    • 12:04
    Грузоперевозки воздушным транспортом в Азербайджане за 2025 год увеличились в 1,5 раза

    В Азербайджане воздушным транспортом в 2025 году осуществлены импортно-экспортные операции по перевозке 41 тыс. 847,9 тонн грузов на сумму $8 млрд 514 млн 671,6 тыс., что соответственно в 1,5 раза больше и в 2 раза меньше по сравнению с 2024 годом.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

    В отчетный год импорт грузов воздушным транспортом составил 14 тыс. 209,7 тонн (-3,4%) на $8 млрд 83 млн 322 тыс. (+1,6 раза), экспорт - 27 тыс. 638,2 тонн (-57,1% больше) на $431 млн 349,5 тыс. (+1,2 раза).

    воздушный транспорт грузоперевозки таможенная статистика ГТК
    Azərbaycanda ötən il hava nəqliyyatı ilə beynəlxalq daşımaların dəyəri 1,5 dəfə artıb

    Последние новости

    12:33

    На Аляске опрокинулась одна из крупнейших наземных буровых установок в Северной Америке

    Энергетика
    12:20

    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру депозитного портфеля (01.01.2026)

    Финансы
    12:11

    В РФ зарегистрировано массовое заражение гриппом А в психоневрологическом интернате

    Другие страны
    12:04

    Грузоперевозки воздушным транспортом в Азербайджане за 2025 год увеличились в 1,5 раза

    Инфраструктура
    12:04

    Испания выдала Казахстану таможенника, обвиняемого в служебном подлоге на $90 тыс.

    В регионе
    12:00

    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру обязательств (01.01.2026)

    Финансы
    11:58

    В Баку арестован водитель, управлявший автомобилем под действием наркотиков

    Происшествия
    11:53

    В 2025 году Хорватия сократила закупки нефти из Азербайджана почти на 13%

    Энергетика
    11:50

    В Хазарском районе Баку задержан лжесотрудник газовой службы

    Происшествия
    Лента новостей