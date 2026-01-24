Грузоперевозки воздушным транспортом в Азербайджане за 2025 год увеличились в 1,5 раза
Инфраструктура
- 24 января, 2026
- 12:04
В Азербайджане воздушным транспортом в 2025 году осуществлены импортно-экспортные операции по перевозке 41 тыс. 847,9 тонн грузов на сумму $8 млрд 514 млн 671,6 тыс., что соответственно в 1,5 раза больше и в 2 раза меньше по сравнению с 2024 годом.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.
В отчетный год импорт грузов воздушным транспортом составил 14 тыс. 209,7 тонн (-3,4%) на $8 млрд 83 млн 322 тыс. (+1,6 раза), экспорт - 27 тыс. 638,2 тонн (-57,1% больше) на $431 млн 349,5 тыс. (+1,2 раза).
