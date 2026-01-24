"Şəfa" heyətini Kosovo klubundan ayrılan futbolçu ilə gücləndirib
Futbol
- 24 yanvar, 2026
- 12:12
Azərbaycan I Liqasının iddialı klublarından olan "Şəfa" heyətini Kosovo klubundan ayrılan Elmir Tağıyevlə gücləndirib.
Bu barədə "Report"a Bakı klubunun mətbuat xidmətindən bildirilib.
25 yaşlı futbolçu ilə 6+1 illik müqavilə imzalanıb.
Qeyd edək ki, yarımmüdafiəçinin son klubu Kosovo təmsilçisi "Drenitsa" olub.
Son xəbərlər
12:40
Azərbaycandakı bankların Mərkəzi Bank qarşısında öhdəliyinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)Maliyyə
12:35
AMEA-nın Kimya Elmləri Bölməsi azad edilmiş ərazilərin mineral xammal ehtiyatları barədə araşdırma aparacaqElm və təhsil
12:32
KOB evlərində ötən il sahibkarlara göstərilmiş xidmətlərin sayı açıqlanıbBiznes
12:25
Bazar gününün havası açıqlanıbEkologiya
12:20
İspaniya Qazaxıstana 90 min dollar məbləğində vəzifə saxtakarlığında təqsirləndirilən gömrük əməkdaşını təhvil veribRegion
12:20
Azərbaycandakı bankların depozit portfelinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)Maliyyə
12:18
Foto
Neftçalada yanvar faciəsinin şahidi: Sovet əsgərlərinin vəhşiliyini sözlə ifadə etmək çətindirDaxili siyasət
12:16
Güləş üzrə ölkə çempionatı Gəncədə keçiriləcəkFərdi
12:15