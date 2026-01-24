İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    

    "Şəfa" heyətini Kosovo klubundan ayrılan futbolçu ilə gücləndirib

    Futbol
    • 24 yanvar, 2026
    • 12:12
    Şəfa heyətini Kosovo klubundan ayrılan futbolçu ilə gücləndirib

    Azərbaycan I Liqasının iddialı klublarından olan "Şəfa" heyətini Kosovo klubundan ayrılan Elmir Tağıyevlə gücləndirib.

    Bu barədə "Report"a Bakı klubunun mətbuat xidmətindən bildirilib.

    25 yaşlı futbolçu ilə 6+1 illik müqavilə imzalanıb.

    Qeyd edək ki, yarımmüdafiəçinin son klubu Kosovo təmsilçisi "Drenitsa" olub.

    Kosovo Elmir Tağıyev "Şəfa" klubu Azərbaycan I Liqası

