İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    Bakıda keçiriləcək amputant futbolu üzrə Millətlər Liqası oyunlarının təqvimi açıqlanıb

    Futbol
    • 16 oktyabr, 2025
    • 13:34
    Bakıda keçiriləcək amputant futbolu üzrə Millətlər Liqası oyunlarının təqvimi açıqlanıb

    Bakıda keçiriləcək amputant futbolu üzrə Millətlər Liqasının C qrupunun oyunlarının təqvimi açıqlanıb.

    Bu barədə "Report"a AFFA-nın mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Oktyabrın 17-də startı veriləcək və üç gün davam edəcək turnirdə 5 komanda – Azərbaycan, Belçika, İsrail, Ukrayna və Niderland milliləri mübarizə aparacaqlar.

    17 oktyabr

    13:00. Azərbaycan – Belçika

    15:00. İsrail – Ukrayna

    17:00. Niderland – Belçika

    18 oktyabr

    11:00. Ukrayna – Niderland

    13:00. Azərbaycan – İsrail

    15:00. Ukrayna – Belçika

    17:00. İsrail – Niderland

    19 oktyabr

    11:00. Azərbaycan – Niderland

    15:00. Belçika – İsrail

    17:00. Azərbaycan - Ukrayna

    Qeyd edək ki, turnirin bütün oyunları "Bayıl Arena"da keçiriləcək.

    Amputant futbolu "Bayıl Arena" Millətlər Liqası Azərbaycan yığması

    Son xəbərlər

    14:17

    Bəşər Əsədin əmisi oğlu həbs edilib

    Digər ölkələr
    14:13

    Gürcüstan DİN Valtoneni təxminən 2 min dollar cərimələyib

    Region
    14:12

    İlk etimadsızlıq səsverməsi Lekornyu üçün uğurlu olub

    Digər ölkələr
    14:12

    ABB səhmdarları 16 %-ə yaxın dividend qazana bilərlər

    Maliyyə
    14:12

    Aİ səfirləri Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiya paketini razılaşdıra bilməyib

    Digər ölkələr
    14:07

    Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrının direktorunun vəziyyəti ağırlaşıb

    İncəsənət
    14:04
    Foto

    Şabranda Cüdo Təlim Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb

    Fərdi
    14:03

    Paşinyan: Din xadimlərinin həbsi Azərbaycanla sülh prosesi ilə bağlı deyil

    Region
    14:00

    Azərbaycan millisinin futbolçusu: "Fransa ilə ev oyununda möcüzə edə bilərik" - MÜSAHİBƏ

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti