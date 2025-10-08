İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol

    Azərbaycanın U-17 millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində ilk oyununu keçirib

    Futbol
    • 08 oktyabr, 2025
    • 18:52
    Azərbaycanın U-17 millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində ilk oyununu keçirib

    17 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində ilk oyununu keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, U-17 Fransanın müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə qarşılaşıb.

    Kapbreton şəhərində yerləşən "Bourret" stadionunda baş tutan qarşılaşma rəqibin qələbəsi ilə yekunlaşıb – 8:0.

    Aqil Nəbiyevin rəhbərlik etdiyi milli oktyabrın 11-də İsrail, 14-də isə Rumıniya yığmaları ilə qarşılaşacaq. Seçmə mərhələnin bütün oyunları Fransada keçirilir.

    Avropa çempionatının seçmə mərhələsi Azərbaycan U-17 Aqil Nəbiyev

    Son xəbərlər

    20:08

    KİV: İsrail və HƏMAS Misirdə razılaşmaya yaxındır

    Digər ölkələr
    20:07

    Gəncədə qətl törətməkdə şübhəli bilinən saxlanılıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    19:55

    BMT İnsan Hüquqları Şurası Gürcüstanın işğal olunmuş əraziləri ilə bağlı qətnamə qəbul edib

    Digər ölkələr
    19:46

    HƏMAS Qətər və Türkiyənin Misirdəki danışıqlara qoşulmasını alqışlayır

    Digər ölkələr
    19:41

    Bu il ölkədə şəkər çuğunduru əkini azalıb

    ASK
    19:23

    Sumqayıtda qaz təchizatında məhdudiyyət olacaq

    Energetika
    19:23
    Foto

    Gəncə stadionunda III MDB Oyunlarının bağlanış mərasimi keçirilir

    Fərdi
    19:20

    Zakir Həsənov Türkiyədə səfərdədir

    Hərbi
    19:18
    Foto

    QMİ sədri Vaşinqtonda ABŞ Beynəlxalq Din Azadlığı Komissiyasının üzvləri ilə görüşüb

    Din
    Bütün Xəbər Lenti