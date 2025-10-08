Azərbaycanın U-17 millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində ilk oyununu keçirib
Futbol
- 08 oktyabr, 2025
- 18:52
17 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində ilk oyununu keçirib.
"Report" xəbər verir ki, U-17 Fransanın müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə qarşılaşıb.
Kapbreton şəhərində yerləşən "Bourret" stadionunda baş tutan qarşılaşma rəqibin qələbəsi ilə yekunlaşıb – 8:0.
Aqil Nəbiyevin rəhbərlik etdiyi milli oktyabrın 11-də İsrail, 14-də isə Rumıniya yığmaları ilə qarşılaşacaq. Seçmə mərhələnin bütün oyunları Fransada keçirilir.
