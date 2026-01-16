Azərbaycan millisinin almaniyalı sabiq baş məşqçisi "Qarabağ" - "Ayntraxt" oyunu üçün Bakıya gəlir - EKSKLÜZİV
- 16 yanvar, 2026
- 17:19
21 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin sabiq baş məşqçisi Bernard Lippert Bakıya gələcək.
Bu barədə "Report"a 63 yaşlı mütəxəssis özü məlumat verib.
O, "Qarabağ" və Almaniyanın "Ayntraxt" (Frankfurt) komandaları arasında keçiriləcək UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin VII turunun oyunu üçün ölkəmizə səfər edəcəyini söyləyib:
"Ayntraxt" klubu ilə Azərbaycana gələcəyəm. Məni bu matça dəvət ediblər".
Bernard Lippert 2009-2014-cü illər aralığında tanınmış həmyerlisi Berti Foqtsun köməkçisi qismində milli komandamızda çalışıb. Bununla yanaşı, AFFA-nın texniki direktoru (2008-2020), U-21 yığmamızın baş məşqçisi (2009-2014) vəzifələrini tutub. Onun son iş yeri Qana millisi olub. 2020-ci ildən 2023-cü ilin oktyabrına qədər adıçəkilən komandada texniki direktor kimi fəaliyyət göstərib.
Xatırladaq ki, "Qarabağ" - "Ayntraxt" qarşılaşması yanvarın 21-də, saat 21:45-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək.