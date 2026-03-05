İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Azərbaycan Kuboku: "Sabah" penaltilər seriyasında qələbə qazanaraq yarımfinala yüksəlib

    Futbol
    • 05 mart, 2026
    • 20:54
    Azərbaycan Kuboku: Sabah penaltilər seriyasında qələbə qazanaraq yarımfinala yüksəlib

    Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda 1/4 final mərhələsinə yekun vurulub.

    "Report"un məlumatına görə, günün ikinci matçında "Sabah" səfərdə "Qəbələ" ilə üz-üzə gəlib.

    Qəbələ şəhər stadionundakı qarşılaşmanın əsas vaxtı heç-heçə bitib -2:2.

    "Bayquşlar"ın qollarını 31 və 62-ci dəqiqələrdə Timoteuş Puxaç vurub.

    Meydan sahiblərindən İsmael Akinade 88-ci və 90-cı dəqiqələrdə adını tabloya yazdırıb. Adriel Ba Loua 48-ci dəqiqədə qırmızı vərəqə alaraq komandasını azlıqda qoyub.

    İlk görüş qolsuz başa çatdığı üçün əlavə vaxta ehtiyac duyulub. 104-cü dəqiqədə qonaqlardan Coy-Lens Mikels, 115-ci dəqiqədə "qırmızı-qaralar"dan Nuğay Rəşidov qol vurduğu üçün penaltilər seriyası olub.

    11 metrlik cərimə zərbələrini daha dəqiq yerinə yetirən (4:2) "Sabah" yarımfinalda "Qarabağ"ın rəqibi olub.

    Günün ilk oyununda "Kəpəz"i məğlub edən (2:0) "Turan Tovuz" yarımfinala yüksəlib. Tovuz təmsilçisi finala gedən yolda "Zirə" ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl "Sumqayıt"ı 2:0 (ilk oyun - 0:0) hesabı ilə üstələyən "Zirə" və "Şamaxı"nı məğlub edən (1:2, 3:1) "Qarabağ" yarımfinalda oynamaq hüququ qazanıb.

