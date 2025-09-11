Daha bir bölgə klubu ev oyunlarını Şamaxıda keçirəcək
Futbol
- 11 sentyabr, 2025
- 19:26
Azərbaycan I Liqasında çıxış edən "Şimal" rəqiblərini Şamaxı Olimpiya İdman Kompleksinin stadionunda qəbul edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Komandanın ev oyunlarını keçirdiyi Xaçmaz Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu I Liqa matçları üçün əlverişsiz hesab olunduğundan Şimal təmsilçisi Şamaxıya köçüb.
Qeyd edək ki, hazırda Misli Premyer Liqasında çıxış edən "Karvan-Yevlax" ev oyunları üçün Şamaxı şəhər stadionunu sifariş edib. Ötən mövsüm I Liqada mübarizə aparan bir neçə klub da rəqiblərini Şamaxı Olimpiya İdman Kompleksinin stadionunda qəbul ediblər.
Son xəbərlər
19:45
ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Ermənistana yola düşübRegion
19:43
Ağdamda 16 yaşlı qıza qarşı cinsi zorakılıqda şübhəli bilinən 4 nəfər həbs olunubHadisə
19:40
Naxçıvanda güclü külək zamanı dam örtüyündən qopan şifer qadının başına düşübHadisə
19:33
Polşa Rusiya və Belarusla sərhədə 40 min hərbçi göndərəcəkDigər
19:30
HƏMAS ABŞ-ni Qətərə hücumlarda İsraillə əlbir olmaqda ittiham edibDigər ölkələr
19:26
Daha bir bölgə klubu ev oyunlarını Şamaxıda keçirəcəkFutbol
19:25
Serdar Kılıç: Ermənistan sərhədin açılmasına müsbət yanaşırRegion
19:23
Estoniya XİN Polşanın hava məkanının pozulmasına görə rusiyalı diplomatı nazirliyə çağırıbDigər ölkələr
19:13
Foto