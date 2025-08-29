Azərbaycan klubu 3 futbolçusu ilə müqavilə müddətini uzadıb
Futbol
- 29 avqust, 2025
- 13:22
Azərbaycan I Liqasında çıxış edən "Zaqatala" klubu 3 futbolçusu ilə müqavilə müddətini uzadıb.
Bu barədə "Report"a bölgə təmsilçisinin mətbuat ximətindən məlumat verilib.
Kənan Müslümov, Roini İsmayılov və Sərxan Abdullayevlə yenidən 1 illik anlaşma imzalanıb.
Qeyd edək ki, I Liqaya sentyabrın 11-də start veriləcək. "Zaqatala" ilk turda "Cəbrayıl"la qarşılaşacaq.
