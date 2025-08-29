    İlham Əliyev Futbol Türkiyə zəfər bayramı Cüdo DÇ Təhsil

    Azərbaycan klubu 3 futbolçusu ilə müqavilə müddətini uzadıb

    Futbol
    • 29 avqust, 2025
    • 13:22
    Azərbaycan klubu 3 futbolçusu ilə müqavilə müddətini uzadıb

    Azərbaycan I Liqasında çıxış edən "Zaqatala" klubu 3 futbolçusu ilə müqavilə müddətini uzadıb.

    Bu barədə "Report"a bölgə təmsilçisinin mətbuat ximətindən məlumat verilib. 

    Kənan Müslümov, Roini İsmayılov və Sərxan Abdullayevlə yenidən 1 illik anlaşma imzalanıb.

    Qeyd edək ki, I Liqaya sentyabrın 11-də start veriləcək. "Zaqatala" ilk turda "Cəbrayıl"la qarşılaşacaq. 

    Azərbaycan I Liqası   Zaqatala   Futbol  

    Son xəbərlər

    15:16

    Maliyyə Nazirliyi növbəti dəfə depozit hərracı keçirib

    Maliyyə
    15:05

    Pakistan və Ermənistan diplomatik münasibətlərin qurulmasını nəzərdən keçirməklə bağlı razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    14:56

    Ukrayna Bryanskda neft obyektinə hücum edib

    Digər ölkələr
    14:55

    Rusiya səfiri İsveç XİN-ə çağırılıb

    Digər ölkələr
    14:44

    Ağdamda ayaqqabı istehsalı 20 dəfə artıb

    Sənaye
    14:43

    Moskva Alyaskadakı danışıqlarının təfərrüatlarını açıqlamağı məqsədəuyğun hesab etmir

    Digər ölkələr
    14:42

    AFFA rəsmisi: "WFLP-nin məqsədi qərarverici vəzifələrdə çalışan qadınların bacarıqlarını inkişaf etdirməkdir"

    Futbol
    14:41
    Foto

    Mingəçevir Dövlət Universitetində şəhid məzun Əzəmi Hüseynovun doğum günü anılıb

    Elm və təhsil
    14:36

    Kreml: Putin Zelenski ilə görüşün mümkünlüyünü istisna etmir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti