Azərbaycan I Liqası təmsilçisi heyətini əcnəbi hücumçu ilə gücləndirib
Futbol
- 12 yanvar, 2026
- 17:52
Azərbaycanın I Liqa təmsilçisi "Difai" heyətini əcnəbi hücumçu ilə gücləndirib.
"Report" xəbər verir ki, komanda 22 yaşlı Ondo Uorren-Llyod ilə anlaşıb.
Qabonlu forvard karyerası ərzində Azərbaycanın digər təmsilçisi "Zaqatala" ilə yanaşı, Moldovanın "Dinamo-Avto", və Fransanın "İstr" klublarında da çıxış edib.
Qeyd edək ki, "Difai" hazırda turnir cədvəlində 9 xalla 9-cu yerdədir.
