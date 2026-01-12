İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Azərbaycan I Liqası təmsilçisi heyətini əcnəbi hücumçu ilə gücləndirib

    Futbol
    • 12 yanvar, 2026
    • 17:52
    Azərbaycan I Liqası təmsilçisi heyətini əcnəbi hücumçu ilə gücləndirib

    Azərbaycanın I Liqa təmsilçisi "Difai" heyətini əcnəbi hücumçu ilə gücləndirib.

    "Report" xəbər verir ki, komanda 22 yaşlı Ondo Uorren-Llyod ilə anlaşıb.

    Qabonlu forvard karyerası ərzində Azərbaycanın digər təmsilçisi "Zaqatala" ilə yanaşı, Moldovanın "Dinamo-Avto", və Fransanın "İstr" klublarında da çıxış edib.

    Qeyd edək ki, "Difai" hazırda turnir cədvəlində 9 xalla 9-cu yerdədir.

    "Difai" klubu Azərbaycan I Liqası Ondo Uorren-Llyod hücumçu

    Son xəbərlər

    18:22
    Foto

    Fərid Qayıbov ötən ay ərzində beynəlxalq yarışlarda yüksək nəticələr əldə etmiş idmançılarla görüşüb

    Fərdi
    18:21

    "Sumqayıt" yoxlama oyununda Serbiya klubuna uduzub

    Futbol
    18:16

    Gürcüstanda Azərbaycan icması üçün təhsil imkanları genişləndirilir

    Elm və təhsil
    18:14

    Türkiyənin hakim partiyası: İranda xaosun yaranmasını əsla arzulamırıq

    Region
    18:04

    Rusiya Müdafiə Nazirliyi "Oreşnik" zərbəsi ilə Lvov təyyarə zavodunu sıradan çıxardığını bildirib

    Digər ölkələr
    18:02

    Azərbaycan və İordaniya mülki aviasiya sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Xarici siyasət
    18:00

    Riad Qasımov: "Paytaxtın memarlıq mühitinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi əsas prioritet olaraq qalacaq"

    İnfrastruktur
    17:59

    Ermənistan Solovyova görə Rusiyaya nota verib

    Region
    17:57

    İsveçrədə 40 nəfərin öldüyü barın sahibi həbs edilib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti