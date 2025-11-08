İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    Azərbaycan derbilərində "Qarabağ" qələbə sayında daha üstündür

    Futbol
    • 08 noyabr, 2025
    • 14:09
    Azərbaycan derbilərində Qarabağ qələbə sayında daha üstündür

    "Neftçi" və "Qarabağ" arasında baş tutan Azərbaycan derbilərində Ağdam təmsilçisi qələbə sayında daha üstündür.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqası statistika açıqlayıb.

    Derbilərdə "Qarabağ" 45, "Neftçi" 23 qələbə qazanıb. 31 görüşdə isə qalib müəyyənləşməyib. Baş tutan matçlarda ümumilikdə 224 qol qeydə alınıb. Ağdam təmsilçisi 140, "Neftçi" isə 84 dəfə fərqlənib.

    "Qarabağ" öz meydanında keçirilən görüşlərdə 25 qələbə qazanıb, 15 heç-heçə edib, 9 dəfə məğlubiyyətlə üzləşib. Top fərqi 73:38-dür.

    "Neftçi" isə evdə 13 qələbə qazanıb, 20 dəfə məğlubiyyətlə üzləşib. Bakı təmsilçisinin meydanında keçirilən görüşlərdə də 15 heç-heçə qeydə alınıb. Top fərqi isə 42:64-dür.

    Neytral meydanda isə "Neftçi" 1 qələbə qazanıb, eyni sayda heç-heçə qeydə alınıb. Top fərqi 4:3-dür.

