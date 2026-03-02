İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Futbol
    • 02 mart, 2026
    • 10:29
    Azərbaycan çempionatı tarixində 18-ci dəfə 6 və ya daha çox qollu heç-heçə qeydə alınıb

    Azərbaycan çempionatlarının yüksək liqası tarixində 18-ci dəfə 6 və ya daha çox qolun vurulduğu qarşılaşmada heç-heçə qeydə alınıb.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasına istinadən xəbər verir ki, bu, Misli Premyer Liqasının XXII turuna təsadüf edib.

    "Qarabağ" – "Sabah" görüşü 3:3 hesabı ilə başa çatıb. 1992-ci ildən keçirilən turnirin ən məhsuldar heç-heçələri siyahısında 1 dəfə 6:6, 1 dəfə 4:4, 16 dəfə 3:3 hesabı var.

    İlk dəfə eyni cüt arasında 2 belə məhsuldar heç-heçə qeydə alınıb. "Qarabağ"la "Sabah" 2023/24 mövsümündə də dueldən 3:3 hesablı heç-heçə ilə ayrılıb. Həmin vaxt da komandaların görüşü indiki kimi XXII tura təsadüf edib. 2024-cü il fevralın 11-də keçirilən görüş də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda baş tutub.

    Bunadək heç-bir cütün bir-biri ilə iki matçında 6 və ya daha çox qollu heç-heçə olmamışdı. Hər iki sülh "Qarabağ"ın meydanında gerçəkləşib.

    "Sabah" tarixində 4-cü dəfə Premyer Liqa matçında məhsuldar heç-heçə etməklə "Kəpəz" və "Turan"a məxsus rekordu təkrarlayıb. "Qarabağ" isə yalnız bu rəqiblə görüşlərdə 3 və ya daha çox qol vuraraq 1 xal qazanıb.

    Peşəkar Futbol Liqası Misli Premyer Liqası

