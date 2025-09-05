İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    AFFA rəsmisi FIFA-nın seminarında iştirak edib

    Futbol
    • 05 sentyabr, 2025
    • 17:52
    AFFA rəsmisi FIFA-nın seminarında iştirak edib
    Zümrüd Ağayeva

    AFFA-nın Qadın futbolu departamentinin rəhbəri Zümrüd Ağayeva İsveçrənin Sürix şəhərində FIFA tərəfindən təşkil olunan Qadın Futbolu üzrə Avropa üçün Regional Seminarda (FIFA Women's Football Regional Workshop) iştirak edib.

    Bu barədə "Report"a qurumun mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

    FIFA-nın qərargahında təşkil olunan tədbirdə UEFA-ya üzv olan bütün milli assosiasiyaların nümayəndələri bir araya gələrək, qadın futbolunun inkişafı sahəsində əməkdaşlıq, bilik mübadiləsi aparıb və təcrübə paylaşımı ediblər.

