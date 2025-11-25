İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    AFFA İntizam Komitəsi Gəncə təmsilçisini yarışlardan kənarlaşdırıb

    Futbol
    • 25 noyabr, 2025
    • 14:20
    AFFA İntizam Komitəsi Gəncə təmsilçisini yarışlardan kənarlaşdırıb

    AFFA U-12 Qızlar Liqasında çıxış edən Gəncənin "Azəri" komandası yarışlardan kənarlaşdırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə milli assosiasiyanın İntizam Komitəsi qərar çıxarıb.

    Kollektiv son olaraq "Goranboy OİK" ilə görüşdə iştirak etməyib və texniki məğlubiyyət (0:3) alıb.

    Gəncə komandası üçüncü dəfə matçlara getmədiyi üçün yarışlardan kənarlaşdırılıb.

    AFFA İntizam Komitəsi Gəncə təmsilçisi Azeri komandası yarışlardan kənarlaşdırılıb "Goranboy OİK"

    Son xəbərlər

    15:23

    "Il Meridiano Sport": "Qarabağ" hər kəsi sürprizlərə alışdıran bir komandadır

    Futbol
    15:17
    Rəy

    ABŞ-Çin münasibətində azalan gərginlik – Trampın Ukrayna üzrə "sülh planı"na təsiri - ŞƏRH

    Analitika
    15:15

    Onlayn qumarda əldə edilən pulu leqallaşdırmaqda təqsirləndirilən şəxslərin məhkəməsi başlayıb

    Hadisə
    15:14

    AFFA-nın Yarışların Təşkili Departamentinin rəhbəri UEFA-dan təyinat alıb

    Futbol
    15:12

    Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumu Novorossiyskə PUA hücumundan sonra yük əməliyyatlarını dayandırıb

    Digər ölkələr
    15:10

    SOCAR bütün yataqları rəqəmsal idarəetmə modelinə keçirir

    Energetika
    15:07

    Azərbaycan və Bruney liderləri bir-birilərini təbrik ediblər

    Xarici siyasət
    15:06
    Foto

    Azərbaycan və Rumıniya arasında hüquqi sahədə əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    15:05

    Xanyurdu sakini: Doğma yurda qayıtmaqla ağrılı günlərimiz arxada qaldı

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti