Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XII tura start verilir
Futbol
- 05 fevral, 2026
- 09:28
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XII tura bu gün start veriləcək.
"Report" xəbər verir ki, turun ilk oyun günündə üç görüş baş tutacaq.
"Turan" evdə "Gəncə" ilə üz-üzə gələcək. Qarşılaşma saat 17:00-da Tovuz Olimpiya İdman Kompleksində start götürəcək.
Saat 16:00-da "Azərreyl" UNEC-lə, 18:00-da isə "Abşeron" "Milli Aviasiya Akademiyası" ilə qarşılaşacaq. Hər iki görüş Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalında keçiriləcək.
Son xəbərlər
09:38
"SOCAR AQŞ" növbəti iki ildə Türkiyədə 8 quyu qazacaqEnergetika
09:38
Ukraynada hakim partiyanın sədri: Seçkilərin bu il olub-olmaması sülh prosesindən asılıdırRegion
09:38
Foto
Şri-Lanka göstərdiyi humanitar yardıma görə Azərbaycana minnətdarlıq edibXarici siyasət
09:36
Foto
Nizami Tibb Mərkəzində Whipple əməliyyatının icrasına başlanılıbSağlamlıq
09:33
Fevralın 28-də "planetlərin böyük paradı" müşahidə olunacaqHadisə
09:28
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XII tura start verilirFutbol
09:25
Aqrar müəssisələrin baş planlarının layihələndirmə normaları təsdiqlənibİnfrastruktur
09:24
Mingəçevirdə ana və üç övladı dəm qazından zəhərlənibHadisə
09:21
Foto
Video