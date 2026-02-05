İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri

    Xocəsəndə qanunsuz tikili sökülüb

    Hadisə
    • 05 fevral, 2026
    • 09:21
    Xocəsəndə qanunsuz tikili sökülüb

    Bakının Binəqədi rayonu, Xocəsən qəsəbəsində qanunsuz tikili sökülüb.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, qəsəbə ərazisində qanunsuz tikinti işlərinin aparılması faktı aşkar olunub, bu barədə müvafiq tədbirlərin görülməsi məqsədilə FHN-ə müraciət edilib.

    FHN-in Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyi tərəfindən Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi və Binəqədi Rayon İcra Hakimiyyətinin nümayəndələrinin iştirakı ilə həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində qanunsuz tikili sökülüb.

    Xocəsəndə qanunsuz tikili sökülüb

    Fövqəladə Hallar Nazirliyi Qanunsuz tikinti

    Son xəbərlər

    09:38

    "SOCAR AQŞ" növbəti iki ildə Türkiyədə 8 quyu qazacaq

    Energetika
    09:38

    Ukraynada hakim partiyanın sədri: Seçkilərin bu il olub-olmaması sülh prosesindən asılıdır

    Region
    09:38
    Foto

    Şri-Lanka göstərdiyi humanitar yardıma görə Azərbaycana minnətdarlıq edib

    Xarici siyasət
    09:36
    Foto

    Nizami Tibb Mərkəzində Whipple əməliyyatının icrasına başlanılıb

    Sağlamlıq
    09:33

    Fevralın 28-də "planetlərin böyük paradı" müşahidə olunacaq

    Hadisə
    09:28

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XII tura start verilir

    Futbol
    09:25

    Aqrar müəssisələrin baş planlarının layihələndirmə normaları təsdiqlənib

    İnfrastruktur
    09:24

    Mingəçevirdə ana və üç övladı dəm qazından zəhərlənib

    Hadisə
    09:21
    Foto
    Video

    Xocəsəndə qanunsuz tikili sökülüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti