İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Rusiyanın olimpiya çempionu vəfat edib

    Fərdi
    • 28 oktyabr, 2025
    • 17:42
    Rusiyanın olimpiya çempionu vəfat edib

    Rusiyanın olimpiya çempionu Olqa Karasyova vəfat edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Gimnastika Federasiyasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    İdman gimnastı 76 yaşında ölüb.

    Qeyd edək ki, O.Karasyova 1968-ci ildə Meksikada təşkil olunan Yay Olimpiya Oyunlarının qalibi olub. Bundan əlavə, o, dünya və Avropa çempionu titulunu da qazanıb.

    Rusiya Olimpiya çempionu Meksika Yay Olimpiya oyunları Olqa Karasyova

    Son xəbərlər

    18:29

    HƏMAS daha bir girovun meyitini təhvil verəcək

    Digər ölkələr
    18:29
    Foto

    MM sədri rumıniyalı həmkarı ilə beynəlxalq parlament təşkilatları çərçivəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Xarici siyasət
    18:23
    Foto

    Bakıda Ümumdünya Cüdo Günü ilə əlaqədar "Şəhər turu" həyata keçirilib

    Fərdi
    18:14

    Azərbaycanın beynəlxalq dərəcəli hakim-inspektoru Konfrans Liqası oyununa təyinat alıb

    Futbol
    18:13
    Foto

    Beyləqanda "Zəfər günü milli-dini həmrəyliyin təntənəsi" mövzusunda tədbir keçirilib

    Din
    18:12

    Gürcüstanda çağırışçılar üçün yeni cərimələr tətbiq edilə bilər

    Region
    18:07

    İlham Əliyev: Azərbaycan qardaş Türkiyənin hər bir uğuruna sevinir və bundan fərəhlənir

    Xarici siyasət
    18:06
    Foto

    "Neftçi" və Qırğızıstan klubu arasında əməkdaşlıq perspektivi müzakirə olunub

    Futbol
    18:03

    Prezident İlham Əliyev Rəcəb Tayyib Ərdoğanı təbrik edib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti