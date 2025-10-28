Rusiyanın olimpiya çempionu vəfat edib
Fərdi
- 28 oktyabr, 2025
- 17:42
Rusiyanın olimpiya çempionu Olqa Karasyova vəfat edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Gimnastika Federasiyasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.
İdman gimnastı 76 yaşında ölüb.
Qeyd edək ki, O.Karasyova 1968-ci ildə Meksikada təşkil olunan Yay Olimpiya Oyunlarının qalibi olub. Bundan əlavə, o, dünya və Avropa çempionu titulunu da qazanıb.
Son xəbərlər
18:29
HƏMAS daha bir girovun meyitini təhvil verəcəkDigər ölkələr
18:29
Foto
MM sədri rumıniyalı həmkarı ilə beynəlxalq parlament təşkilatları çərçivəsində əməkdaşlığı müzakirə edibXarici siyasət
18:23
Foto
Bakıda Ümumdünya Cüdo Günü ilə əlaqədar "Şəhər turu" həyata keçirilibFərdi
18:14
Azərbaycanın beynəlxalq dərəcəli hakim-inspektoru Konfrans Liqası oyununa təyinat alıbFutbol
18:13
Foto
Beyləqanda "Zəfər günü milli-dini həmrəyliyin təntənəsi" mövzusunda tədbir keçirilibDin
18:12
Gürcüstanda çağırışçılar üçün yeni cərimələr tətbiq edilə bilərRegion
18:07
İlham Əliyev: Azərbaycan qardaş Türkiyənin hər bir uğuruna sevinir və bundan fərəhlənirXarici siyasət
18:06
Foto
"Neftçi" və Qırğızıstan klubu arasında əməkdaşlıq perspektivi müzakirə olunubFutbol
18:03