İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Rusiyanın idman nazirinin müavini: "III MDB Oyunlarının təşkilatçılığı möhtəşəmdir"

    Fərdi
    • 01 oktyabr, 2025
    • 15:13
    Rusiyanın idman nazirinin müavini: III MDB Oyunlarının təşkilatçılığı möhtəşəmdir

    Azərbaycanda keçirilən III MDB Oyunlarının təşkilatçılığı möhtəşəmdir.

    "Report"un Qəbələyə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, bunu Rusiyanın idman nazirinin müavini Aleksey Morozov jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    O, xüsusən də açılış mərasiminin hamını təəccübləndirdiyini bildirib:

    "Əsas nümayəndələrimiz sentyabrın 28-də III MDB Oyunlarının açılışına gəldilər. Buradakı qəbul, təşkilatçılıq və bizi necə qarşıladıqlarını görüb heyrətə gəldik. Hər şey dəqiqdir, nəqliyyat yaxşı işləyir, idmançılar, məşqçilər əla otellərdə yerləşdiriliblər, yemək möhtəşəmdir. Açılış mərasimi hamını təəccübləndirdi. Biz bu barədə çox danışdıq, təəssüratlarımızı bölüşdük. Saat yarım ərzində həm mədəni hissə, həm Azərbaycanın tarixi, inkişafı, həm də müasirliyi əhatə olundu. Çox rəngli, müasir, hətta deyərdim ki, innovativ alındı. Hamının çox xoşuna gəldi. Qəbul və təşkilatçılıq möhtəşəmdir, bizim ən yaxşı, ən isti hisslərimiz buradadır".

    Qeyd edək ki, III MDB Oyunları oktyabrın 8-də başa çatacaq. Yarışa 13 ölkədən 1 624 idmançı və 2 337 nümayəndə qatılıb. Turnirdə Azərbaycanı 340, Pakistanı 4, Rusiyanı 262, Özbəkistanı 254, Belarusu 240, Qazaxıstanı 147, Tacikistanı 144, Qırğızıstanı 126, Türkmənistanı 48, Türkiyəni 38, Kubanı 11, Küveyti 6, Omanı isə 4 idmançı təmsil edir.

    III MDB Oyunları Rusiya Aleksey Morozov təşkilatçılıq

    Son xəbərlər

    15:35

    Azərbaycanda yeni tikilən çoxmərtəbəli binaların istismar müddəti azı 100 il olacaq

    İnfrastruktur
    15:33

    "Bir" ekosisteminin sponsorluğu ilə "INMerge" İnnovasiya Sammiti uğurla başa çatıb

    Maliyyə
    15:33

    Vilayət Eyvazov Sumqayıtda vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    15:33

    İsrail Qəzza şəhərini tam mühasirəyə almağa yaxındır

    Digər ölkələr
    15:31

    Sabunçu rayonunun sabiq prokuroru Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyində vəzifəyə təyin edilib

    Daxili siyasət
    15:27

    Azərbaycan müştərilər üçün "bir pəncərə" prinsipi ilə işləyən rəqəmsal logistika sistemi yaradır

    İnfrastruktur
    15:24

    Anar Quliyev: "COP29-da qəbul edilən qərarlar WUF13-də mühüm müzakirələr yaradacaq"

    İnfrastruktur
    15:24

    Ukrayna Avropa Komissiyasından 4 milyard avro məbləğində tranş alacaq

    Digər ölkələr
    15:20

    Azərbaycan son 5 ildə tranzit daşımalarının həcmini 5 dəfə artırıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti