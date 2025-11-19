İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    Rusiyada qızıl medal qazanan Azərbaycan güləşçisi: "Bütün rəqiblərimə tam üstünlüklə qalib gəldim"

    Fərdi
    • 19 noyabr, 2025
    • 11:24
    Rusiyada qızıl medal qazanan Azərbaycan güləşçisi: Bütün rəqiblərimə tam üstünlüklə qalib gəldim

    Azərbaycan sərbəst güləşçisi Ali Tsokayev (86 kq) Rusiyanın Yakutsk şəhərində keçirilən Dmitri Korkinin xatirə turnirində bütün rəqiblərinə tam üstünlüklə qalib gələrək çempion olub.

    İdmançı bu barədə "Report"a açıqlama verib.

    "Yakutskda keçirilən turnirdə atmosfer, azarkeş dəstəyi çox xoşuma gəldi. Dörd görüş keçirdim. Bütün rəqiblərimə tam üstünlüklə qalib gəldim. Hazırda diqqətimi Azərbaycan çempionatına yönəltmişəm. Orada uğurlu çıxış etməyə çalışacağam. Daha sonra digər yarışlar haqqında fikirləşəcəyəm", - deyə A.Tsokayev bildirib.

    Qeyd edək ki, Azərbaycanın digər sərbəst güləşçisi Cəbrayıl Hacıyev (79) yarışda üçüncü olub.

    Ali Tsokayev Yakutsk güləş

