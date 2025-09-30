Məşhur boksçu 2026-cı ilin ikinci rübünədək rinqə çıxmayacaq
Fərdi
- 30 sentyabr, 2025
- 13:00
Meksikalı məşhur boksçu Saul Alvares 2026-cı ilin ikinci rübünədək rinqə çıxmayacaq.
"Report" ESPN-ə istinadən xəbər verir ki, 35 yaşlı idmançı dirsəyindən əməliyyat olunub.
Onun sağalması ən azı iki ay çəkəcək, rinqə qayıtması isə 12-15 həftədən tez olmayacaq.
Boksçu son olaraq ABŞ təmsilçisi Terens Krouforda məğlub olub.
Qeyd edək ki, S.Alvares Dünya Boks Şurası (WBC) və Dünya Boks Assosiasiyası (WBA), Ümumdünya Boks Təşkilatının (WBO) versiyaları üzrə dəfələrlə dünya çempionu olub.
