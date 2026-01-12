İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Güləş üzrə Azərbaycan çempionatının ən yaxşı hakimi müəyyənləşib

    Fərdi
    • 12 yanvar, 2026
    • 22:40
    Güləş üzrə Azərbaycan çempionatının ən yaxşı hakimi müəyyənləşib

    Yunan-Roma və sərbəst güləş üzrə Azərbaycan çempionatının ən yaxşı hakimi müəyyənləşib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Güləş Federasiyasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Yanvarın 7-dən 11-dək Bakı İdman Sarayında təşkil olunan ölkə çempionatının ən yaxşı referisi Kamran Əliyev seçilib.

    güləş hakim Azərbaycan çempionatı referi Kamran Əliyev

