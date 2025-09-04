Gənclər və İdman Nazirliyinin "Səhər idmanı" layihəsinə jurnalistlər də qoşulub
04 sentyabr, 2025
- 09:12
Gənclər və İdman Nazirliyi "Səhər idmanı" layihəsi davam edir.
"Report" xəbər verir ki, Dədə Qorqud parkında baş tutan idman tədbirinə gənclər və idman naziri Fərid Qayıbovla yanaşı, media nümayəndələri, nazirliyin əməkdaşları, idman səfirləri, veteran idmançılar və gənclər qoşulublar.
İştirakçılar idman edərək, sağlam həyata çağırış ediblər.
"Report" İnformasiya Agentliyi də nazirliyin təşəbbüsünə qoşulub.
Qeyd edək ki, Gənclər və İdman Nazirliyi paytaxt sakinlərinin sağlam həyat tərzinə marağını artırmaq üçün bu günlərdə yeni bir təşəbbüsə start verib. Nazirliyin "Sağlam həyat" layihəsi çərçivəsində Zabitlər, Mərkəzi və Dədə Qorqud parklarında həftəiçi 6 gün, səhər saat 7-dən 8-dək səhər məşqləri keçirilir.
Məqsəd idmanın hər bir insan üçün həyat tərzinə çevrilməsi və hər kəsin günə gümrah başlamasıdır.