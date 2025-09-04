Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война
    Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война

    Министерство молодежи и спорта запустило проект "Утренний спорт"

    Индивидуальные
    • 04 сентября, 2025
    • 09:44
    Министерство молодежи и спорта запустило проект Утренний спорт

    Министерство молодежи и спорта Азербайджана запустило проект "Утренний спорт".

    Как сообщает Report, в спортивном мероприятии в парке "Деде Горгуд" принял участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, а также представители СМИ, сотрудники министерства, спортивные послы, спортсмены-ветераны и молодежь.

    Участники выступили с призывом к здоровому образу жизни.

    Информационное агентство Report также присоединилось к инициативе министерства.

    Отметим, что Министерство молодежи и спорта Азербайджана недавно запустило новую инициативу, направленную на повышение интереса жителей столицы к здоровому образу жизни. В рамках проекта "Здоровый образ жизни" в Парке Офицеров, Центральном парке и парке "Деде Горгуд" с 7 до 8 утра 6 дней в неделю проводится утренняя зарядка. 

    Министерство молодежи и спорта инициатива проект ЗОЖ
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Фото
    Gənclər və İdman Nazirliyinin "Səhər idmanı" layihəsinə jurnalistlər də qoşulub
    Английская версия Английская версия
    Azerbaijan's Ministry of Youth and Sports launches Morning Workout initiative

    Последние новости

    10:29

    В Азербайджане число заблокированных вредоносных ссылок в августе сократилось на 40%

    ИКТ
    10:28

    В августе кибератаки на госучреждения Азербайджана сократились на 25%

    ИКТ
    10:25

    Трамп: Путин и Зеленский пока не готовы к переговорам, но мы своего добьемся

    Другие страны
    10:16

    Эльнур Мамедов расскажет о внешней политике Азербайджана в Национальном университете Перу

    Внешняя политика
    10:13

    Доходы и расходы Фонда восстановления минерально-сырьевой базы увеличились

    Финансы
    09:55

    Министр: Российская делегация посетит Азербайджан в связи с Играми СНГ

    Спорт
    09:47

    В Маштаге в результате автонаезда погибла 34-летняя женщина

    Происшествия
    09:44
    Фото

    Министерство молодежи и спорта запустило проект "Утренний спорт"

    Индивидуальные
    09:42

    В Масаллы 17-летний юноша утонул в водоеме

    Происшествия
    Лента новостей