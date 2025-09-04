Министерство молодежи и спорта запустило проект "Утренний спорт"

Министерство молодежи и спорта Азербайджана запустило проект "Утренний спорт".

Как сообщает Report, в спортивном мероприятии в парке "Деде Горгуд" принял участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, а также представители СМИ, сотрудники министерства, спортивные послы, спортсмены-ветераны и молодежь.

Участники выступили с призывом к здоровому образу жизни.

Информационное агентство Report также присоединилось к инициативе министерства.

Отметим, что Министерство молодежи и спорта Азербайджана недавно запустило новую инициативу, направленную на повышение интереса жителей столицы к здоровому образу жизни. В рамках проекта "Здоровый образ жизни" в Парке Офицеров, Центральном парке и парке "Деде Горгуд" с 7 до 8 утра 6 дней в неделю проводится утренняя зарядка.