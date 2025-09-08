İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”

    Fransada 16 yaşlı idmançı yarış vaxtı ölüb

    Fərdi
    • 08 sentyabr, 2025
    • 16:34
    Fransada 16 yaşlı idmançı yarış vaxtı ölüb

    Fransalı gənc velosipedçi Noa Sartis ölkənin şimal-qərbində keçirilən yarış zamanı vəfat edib. 

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "RMC Sport" məlumat yayıb.

    16 yaşlı idmançının ölümünə ürəyinin dayanması səbəb olub.

    Həkimlər onun həyatını xilas etməyə çalışsalar da, cəhdlər uğursuz alınıb.

    Fransa yarış Brent

    Son xəbərlər

    17:03

    Hesablama Palatası: Naxçıvanda orta aylıq əməkhaqqı 812 manatı ötüb

    Maliyyə
    17:02

    Azərbaycanda veb səhifəsi olan məktəblərin sayı açıqlanıb

    İKT
    17:00

    Bakının Yavər Əliyev küçəsində təmir işlərinə başlanılır

    İnfrastruktur
    16:54

    Makedoniya bankları Azərbaycan qazının Mərkəzi Avropaya tranziti üçün interkonnektorun tikintisini maliyyələşdirməyə hazırdır

    Energetika
    16:52

    Azərbaycan millisinin heyətində dəyişikliklər olub

    Futbol
    16:51

    Sülh gündəmi Paşinyanı qələbəyə aparır - revanşistlərin sonu çatır - ŞƏRH

    Analitika
    16:43

    Naxçıvanda dövlət əsaslı vəsait qoyuluşlarının 29 % icra olunmasının səbəbləri açıqlanıb

    Maliyyə
    16:43

    Rubinyan: Ermənistan Türkiyə ilə sərhədlərin açılmasına və diplomatik əlaqələrin qurulmasına hazırdır

    Region
    16:39

    Ali təhsil müəssisələrinə qəbul olunan abituriyentlərin qeydiyyat müddəti uzadılıb

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti