Fransada 16 yaşlı idmançı yarış vaxtı ölüb
Fərdi
- 08 sentyabr, 2025
- 16:34
Fransalı gənc velosipedçi Noa Sartis ölkənin şimal-qərbində keçirilən yarış zamanı vəfat edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "RMC Sport" məlumat yayıb.
16 yaşlı idmançının ölümünə ürəyinin dayanması səbəb olub.
Həkimlər onun həyatını xilas etməyə çalışsalar da, cəhdlər uğursuz alınıb.
