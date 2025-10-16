Federasiya rəsmisi: "Azərbaycanda üzgüçülüyün inkişafı üçün faydalı işlər görə bilərəm"
- 16 oktyabr, 2025
- 16:23
Üzgüçülük Federasiyasına müşavir təyin edilən Rəşad Əbdürəhmanov Azərbaycanda bu idman növünün inkişafı üçün daha faydalı işlər görə bilər.
Bunu "Report"a açıqlamasında qurum rəsmisi özü bildirib.
12 il Azərbaycan millisinin baş məşqçisi vəzifəsində çalışmış mütəxəssis yeni işi haqqında fikirlərini bölüşüb:
"Azərbaycanda üzgüçülüyün inkişafı üçün bir çox işlər görülməlidir. Baş məşqçi kimi işləməyə həmişə hazıram. Sadəcə, düşündüm ki, Azərbaycanda üzgüçülüyün inkişafı üçün daha böyük və faydalı işlər də görə bilərəm. Məsələn, beynəlxalq, həmçinin məşqçilik seminarlarının təşkil olunması, təbliğat-təşviqat işləri, regionlarda fəaliyyət göstərən məşqçilərin daha peşəkar şəkildə çalışması və başqa işləri nəzərdə tuturam. Baş məşqçi olaraq bir neçə yerə bölünmək çox çətindir. Ona görə də yığmaya yeni metodikalardan istifadə edən, məktəblər görən baş məşqçinin gətirilməsi vacibdir. Bu, çox yaxşı addım olar. Azərbaycan idmaçılarının Yay Olimpiya Oyunlarında final mərhələsinə vəsiqə və medal qazanması üçün böyük məktəb təcrübəsinə ehtiyacı var. Ona görə də əcnəbi məşqçinin fəaliyyəti labüddür və buna müsbət yanaşıram. Az öncə sadaladıqlarım isə sevdiyim ikinci işdir. Hansı ki, bu işlə məşğul olacağam".
R.Əbdürəhmanov yeni vəzifəsində özünü rahat hiss edir:
"Artıq öz məşqçilərimizi yetişdirməli, regionlarda fəaliyyət göstərənləri təkmilləşdirməliyik. Regionlarda üzgüçülüyün inkişafı, istedadlı uşaqların aşkarlanıb cəlb olunması üçün bizə məşqçilər lazımdır. İşlər çoxdur. Ona görə də yeni vəzifədə özümü çox faydalı, rahat hiss edirəm. Elmi dərəcəm var, akademiyada dərs keçirəm. Bu, əsas profillərimdən biridir. Ona görə də təklifi qəbul etdim. İnkişafa doğru getməliyik".