İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    Federasiya rəsmisi: "Azərbaycanda üzgüçülüyün inkişafı üçün faydalı işlər görə bilərəm"

    Fərdi
    • 16 oktyabr, 2025
    • 16:23
    Federasiya rəsmisi: Azərbaycanda üzgüçülüyün inkişafı üçün faydalı işlər görə bilərəm

    Üzgüçülük Federasiyasına müşavir təyin edilən Rəşad Əbdürəhmanov Azərbaycanda bu idman növünün inkişafı üçün daha faydalı işlər görə bilər.

    Bunu "Report"a açıqlamasında qurum rəsmisi özü bildirib.

    12 il Azərbaycan millisinin baş məşqçisi vəzifəsində çalışmış mütəxəssis yeni işi haqqında fikirlərini bölüşüb:

    "Azərbaycanda üzgüçülüyün inkişafı üçün bir çox işlər görülməlidir. Baş məşqçi kimi işləməyə həmişə hazıram. Sadəcə, düşündüm ki, Azərbaycanda üzgüçülüyün inkişafı üçün daha böyük və faydalı işlər də görə bilərəm. Məsələn, beynəlxalq, həmçinin məşqçilik seminarlarının təşkil olunması, təbliğat-təşviqat işləri, regionlarda fəaliyyət göstərən məşqçilərin daha peşəkar şəkildə çalışması və başqa işləri nəzərdə tuturam. Baş məşqçi olaraq bir neçə yerə bölünmək çox çətindir. Ona görə də yığmaya yeni metodikalardan istifadə edən, məktəblər görən baş məşqçinin gətirilməsi vacibdir. Bu, çox yaxşı addım olar. Azərbaycan idmaçılarının Yay Olimpiya Oyunlarında final mərhələsinə vəsiqə və medal qazanması üçün böyük məktəb təcrübəsinə ehtiyacı var. Ona görə də əcnəbi məşqçinin fəaliyyəti labüddür və buna müsbət yanaşıram. Az öncə sadaladıqlarım isə sevdiyim ikinci işdir. Hansı ki, bu işlə məşğul olacağam".

    R.Əbdürəhmanov yeni vəzifəsində özünü rahat hiss edir:

    "Artıq öz məşqçilərimizi yetişdirməli, regionlarda fəaliyyət göstərənləri təkmilləşdirməliyik. Regionlarda üzgüçülüyün inkişafı, istedadlı uşaqların aşkarlanıb cəlb olunması üçün bizə məşqçilər lazımdır. İşlər çoxdur. Ona görə də yeni vəzifədə özümü çox faydalı, rahat hiss edirəm. Elmi dərəcəm var, akademiyada dərs keçirəm. Bu, əsas profillərimdən biridir. Ona görə də təklifi qəbul etdim. İnkişafa doğru getməliyik".

    Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyası müşavir Rəşad Əbdürəhmanov üzgüçülük

    Son xəbərlər

    17:34

    "Arsenal"ın futbolçusu məşqlərə başlayıb

    Futbol
    17:27

    ATƏT Nazirlər Şurasının 32-ci iclası Vyanada keçiriləcək

    Digər ölkələr
    17:26

    Aİ-nin 2030-cu ilə qədər müdafiə imkanlarının sürətli artımını nəzərdə tutan yol xəritəsi təsdiqlənib

    Digər ölkələr
    17:22

    Gürcüstan parlamenti konstitusiyanı pozan partiya üzvlərinə siyasi fəaliyyət qadağası qoyub

    Region
    17:15
    Foto

    AFFA-da lisenziyalaşdırma mövsümünün açılış iclası keçirilib

    Futbol
    17:12

    İtaliya Kubokunun qalibi qapıçısı ilə müqavilənin müddətini uzadıb

    Futbol
    16:57
    Foto

    Naxçıvanda 19 min hektardan artıq sahədə taxıl əkilməsi planlaşdırılır

    ASK
    16:52

    Aİ nümayəndəliyi: Azərbaycanla əməkdaşlıq körpülərini birgə qurmağa davam etməkdən məmnunuq

    Xarici siyasət
    16:51

    Azərbaycan Dünya Bankı Xəzinədarlığı ilə əməkdaşlığı dərinləşdirməyi müzakirə edib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti